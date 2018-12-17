摸跳运动有助孩子长高

让孩子长高是每个家长的关注点，下面介绍几种运动，能刺激骺软骨增生，助孩子长得更高。

悬垂摆动。利用单杠或门框，高度以身体悬垂在杠上，脚趾刚能离开地面为宜。两手握杠，间距稍大于肩宽，两脚并拢，身体前后摆动，幅度不要过大。身体尽量松弛下垂，保持20秒。男孩做10~15次，女孩做2~6次。

跳起摸高。在助跑的情况下起跳或原地起跳，尽可能接触高处的物体。跳起时用双手去摸预先设置的物体，可以是树枝或篮球筐。双脚跳跃，做30次。休息片刻，左右脚分别单脚跳跃，方法同上。根据自身情况，每天练习一定次数。

跳绳。跳绳时双腿不停跳跃，双臂不断摇摆，非常适合生长发育期的青少年儿童。不仅有益于长高，还能让孩子的骨骼发育得更匀称，反应更灵活。

值得注意的是，骨骼发育一定程度上来自纵向压力，但是过强的压力（举重等）反而让骨骼在纵向难以生长。所以体操、举重等运动，在成长阶段最好避免。