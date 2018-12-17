热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

摸跳运动有助孩子长高

哈尔滨医科大学附属第四医院骨三科主任医师 曲 敬

2018年12月17日09:02 来源：人民网-生命时报

让孩子长高是每个家长的关注点，下面介绍几种运动，能刺激骺软骨增生，助孩子长得更高。

悬垂摆动。利用单杠或门框，高度以身体悬垂在杠上，脚趾刚能离开地面为宜。两手握杠，间距稍大于肩宽，两脚并拢，身体前后摆动，幅度不要过大。身体尽量松弛下垂，保持20秒。男孩做10~15次，女孩做2~6次。

跳起摸高。在助跑的情况下起跳或原地起跳，尽可能接触高处的物体。跳起时用双手去摸预先设置的物体，可以是树枝或篮球筐。双脚跳跃，做30次。休息片刻，左右脚分别单脚跳跃，方法同上。根据自身情况，每天练习一定次数。

跳绳。跳绳时双腿不停跳跃，双臂不断摇摆，非常适合生长发育期的青少年儿童。不仅有益于长高，还能让孩子的骨骼发育得更匀称，反应更灵活。

值得注意的是，骨骼发育一定程度上来自纵向压力，但是过强的压力（举重等）反而让骨骼在纵向难以生长。所以体操、举重等运动，在成长阶段最好避免。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn