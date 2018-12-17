在《古今医案按》中记载了这样一个故事：“叶先生名仪，尝与丹溪俱从白云许先生学。其记病云，岁癸酉秋八月，予病滞下，痛作绝不食饮，既而困惫不能起，乃以衽席及荐阙其中，而听其自下焉。”故事是说，古时有一个读书人叫叶仪，他和当时著名的医学家朱丹溪是同学。有一年农历八月，他生病患痢疾，腹中绞痛，起不了床，最后只好把床席挖一个洞，在下面放一个便桶，听任大便自下。医案中记载，朱丹溪为他诊视，处方里都是补药，而不按常规治法给他清热利湿的药，结果病人症状越来越严重，但是朱丹溪非常坚持，他的家人都以为叶仪要死了，这样补了十多天后，朱丹溪才给他用“小承气汤”攻下，一贴就治好了他的病。大家很奇怪，询问原因，朱丹溪说，因为叶仪“平素与人言多，多言者中气虚”，又“务竟已事，恒失之饥而伤于饱”。这两句分析得太透彻了，笔者每每读至此，都很感慨，这就是我们现实生活的真实写照啊。

失之饥而伤于饱

中医认为，多言者伤气。就是前面朱丹溪强调的“多言者中气虚”，中气就是脾胃之气，中气虚就导致脾胃的消化功能减弱。另外，随着社会竞争的激烈，我们很多人都会养成一个不好的习惯，就是老想着先把自己手头的工作做完再吃饭，等真正吃的时候就会很饿了，这个坏习惯直接导致一个后果，往往就会吃得比较快，食物来不及充分咀嚼就吞咽下去了，如此更加加重胃肠的负担。长此以往，会诱发急慢性胃炎、胆囊炎、胃溃疡，严重的时候还会导致慢性痢疾、贫血，这就是上文提到的“失之饥而伤于饱”，我们的身体真是“伤不起”啊。

细嚼慢咽小口频饮

言尽及此，大家可能更关心，如何避免出现这些状况来保持健康呢？

具体来说，就是尽量避免过度饥饿后进食，即使饥饿时进食，也要细嚼慢咽，最好在开始就餐时喝点热汤或者温粥，这样会增加饱腹感，从而让肠胃有个适应过程。有一段时间，随着韩剧的热播，韩国料理在国内非常流行，其中为人称道的是，韩式料理中经常会在上主菜前有一道粥，或者一道甜汤，这样就给我们饥饿的身体一个“缓冲”，让大家吃起来不会那么狼吞虎咽，这样的做法也值得在我们日常的饮食中借鉴。

吃饭如此讲究，喝水也不能马虎。什么时候喝水，喝水量多少，其实是有讲究的。最好的喝水时机，是在你不渴的时候喝。因为当你感到口干舌燥的时候，事实上机体的细胞已经处于疲劳失水的状态了，这时再狂喝一气，也很伤身体。中医认为，饮人于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺。水液的代谢与肺、脾胃密切相关，如果短时间内摄人大量液体，胃肠来不及消化吸收，这些水液就会积聚起来，最后成为留饮和痰邪，最终损害人体的健康，出现咳嗽、痰多等症状。

要避免出现这种情况，首先要注意，不要等到口渴的时候再喝水，正确的做法是，小口频饮；其次，真正口渴的时候，也不能一口气狂饮，如同谚语所说——“渴不狂饮”，而是应该先喝一小口，让咽喉和胃肠都有个适应的过程，然后再慢慢地不间断的小口喝，喝水量一次最好不要超过300毫升。

身体的健康源自生活中点点滴滴的努力和坚持。我们常常听到别人讲“细节决定成败”，这个细节就是“生活中的细节”，这个“成败”不仅仅是指生病后的调理治疗，更多的时候是指“未病先防”，平常的保健更重要。关爱自身，才能更好地关爱他人，为了我们的亲人、更为了我们自己，让大家一起努力吧。（任宏丽）D4