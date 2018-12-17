一名禽流感患者的“救命战”

日前，中山大学孙逸仙纪念医院收治了1名H5N6禽流感患者。在经历10次没有硝烟的“战斗”之后，医护人员终于将患者从“鬼门关”拉了回来。

H5N6禽流感病毒首次发现于2014年，属于致死率极高的致病性病毒。据文献记载，在2014年～2018年H5N6禽流感病毒感染者中，死亡率约为73%。

9月27日，中山大学孙逸仙纪念医院急诊科接诊患者张某。入院时，患者出现发热且呼吸困难的症状，不少医护人员为他捏了一把汗：“这正是典型的禽流感症状！”其后，经广东省疾病预防控制中心确认，张某的咽拭子标本经检测为H5N6阳性，张某为今年广东省首例H5N6禽流感病例。由此，一场抢救生命的“战役”打响。

9月30日，张某呼吸困难加重、血压低，被转入呼吸内科ICU，指尖血氧饱和度降至70%。冒着被禽流感病毒感染的风险，医护人员果断地行气管插管和呼吸机治疗，使张某病情稍稳定。

10月1日，张某入院第4天，突发血氧下降，指尖血氧饱和度下降至80%，颈部及双侧胸膨胀，出现严重的纵隔气肿，整个病房弥漫着紧张的气息。医生当机立断，在病床边局麻下完成皮下气肿切开排气，可张某依旧处于危险期。

10月3日，张某烦躁不安，指尖血氧饱和度下降至92%，心率增快至130次/分，血压升高至175/95毫米汞柱，呼吸内科、ICU等科室携手抢救，又一次将张某从鬼门关“拉回”。

10月4日，张某双肺弥漫性渗出，在机械通气吸纯氧并高水平呼气末正压条件下仍不能维持血氧。医院使用体外膜肺氧合（ECMO）技术帮助患者打通“生命通道”。

“每一次抢救都像战斗！”该院副院长刘超介绍，这样的战斗先后经历了10次。为给张某制订个性化治疗方案，医院先后组织12次全院多学科大会诊。该院还成立特护小组，给予张某专业危重症患者护理，量身打造康复护理计划。同时，专家组查阅大量国外相关文献，在常规治疗方案的基础上，创新性地联合使用对控制病毒感染可能有效的“西罗莫司”。按照此方案实施治疗后，张某病情得到显著改善。

在治疗期间，医院为张某配备了独立的心电图机、除颤仪、床边B超机、心脏超声机、X线机及其他抢救治疗仪器，每日安排医生、护士、院感管理人员等30人24小时轮班无缝隙看护患者。

该院呼吸内科主任江山平、ICU主任王吉文在接受采访时表示，面对如此疑难重症患者，医护人员以高度的责任感和精湛的医术为患者的治疗争取了宝贵时间。

经该院多个学科合力救治，张某10月16日停用ECMO支持治疗，10月18日停用呼吸机，11月16日封闭气管套管，11月19日下床活动，11月28日康复出院。“患者性命大过天，只要有一线希望，我们就要投入最大的精力，做最专业的治疗。”该院院长宋尔卫说，张某康复出院，“充分展示了医院传染病综合防治能力，同时也为禽流感防治工作注入新的治疗经验”。