救援力量已赶到震中抢险救灾

人民飞儿乐团北京12月16日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：16日12时46分，四川省宜宾市兴文县发生5.7级地震，震源深度12千米。地震发生后，应急管理部启动Ⅳ级应急响应救灾指挥机制，并派出工作组赶赴震区指导救援救灾工作。

截至16日17时30分，已接报有16人受伤，震中部分乡镇震感强烈，部分房屋出现裂缝，少量房屋倒塌，个别乡镇出现停电停气，个别道路因滑坡中断。当地消防救援力量已赶到震中开展搜救工作，另有5支地震救援队伍已完成集结，随时可赶赴现场。当地政府正全面开展灾情核查、抢险救灾、伤员救治等工作。

据中国地震台网测定，震中距离兴文县城约20千米。震中50千米范围内的人口密度约370人/平方千米。

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 11 版）