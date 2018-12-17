中国教育：波澜壮阔四十年

1978年12月，党中央召开十一届三中全会，拉开了中国改革开放的时代序幕。40年来，我们党团结带领全国各族人民披荆斩棘、砥砺前行，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，创造了人类社会发展史上惊天动地的发展奇迹，绘就了一幅史无前例、波澜壮阔的历史画卷。

教育是改革开放的先行者、受益者、助力者。40年前的中国，百废待兴。邓小平同志以历史的眼光一锤定音，“靠空讲不能实现现代化，必须有知识，有人才”。恢复高考点燃亿万青少年学习热情，科教兴国逐步确立为党和国家的发展战略，尊重知识、尊重人才成为时代和国家的最强音，中国教育进入快速发展的轨道……改革开放40年，我们始终坚持党对教育工作的领导，牢固确立并坚定不移地把教育放在优先发展战略地位，走出了一条中国特色社会主义教育发展道路。40年来，中国教育取得了历史性成就、发生了历史性变革，13亿多中国人民的思想道德素质和科学文化素质全面提升，教育总体发展水平跃居世界中上行列，成为全世界规模最大、发展速度最快、发展潜力最大、特色最为鲜明的教育。

40年的发展是跨越性的。1978年，我国小学升入初中比例只有60.5%，高校在校生85.6万人，研究生1万人。在极为薄弱的底子上，经过40年努力，目前我国各级各类学校51.4万所，在校生2.7亿人，教育规模位居世界首位。学前教育三年毛入园率从10.6%提升到79.6%，小学学龄儿童净入学率从94%提升到99.9%，初中阶段毛入学率从66.4%提升到103.5%，高中阶段毛入学率从33.6%提升到88.3%，高等教育毛入学率从2.7%提升到45.7%，均达到或超过中高收入国家平均水平。我国用短短20多年时间走过了西方国家近百年的义务教育普及之路，速度超过一些发达国家。

40年的成就是全方位的。从硬件到软件、从内容到方法、从传统管理到现代治理等，教育各种要素水平越来越高。1995年教育法规定教育经费投入“三个增长”，2012年实现4%目标并保持连续增长，2017年国家财政性教育经费支出达3.4万亿元。1978年，全国各级各类学校专任教师899万人，2017年增加到1623万人，是1978年的1.8倍，一支高素质专业化的教师队伍初具规模。目前，我国已形成以8部教育法律为统领、包括16部教育法规和一批部门规章、地方教育法规规章在内的比较完备的教育法律体系，为教育发展提供了法治保障。

40年的影响是世界性的。2009年，上海中小学生首次参加OECD组织的国际学生能力测试（PISA）取得优异成绩，我国教育引起全世界关注。40年来，教育对外开放呈现出国留学与学成归国同步扩大、来华留学与攻读学位同步增长、“引进来”与“走出去”同步提高的局面。来华留学规模从1978年的1200余人增加到2017年的48万余人，我国成为亚洲最大的留学目的地国。中外合作办学机构和项目达2385个，与180多个国家和地区建立了教育合作关系，建立了8个高级别人文交流机制。533所孔子学院和1140个中小学孔子课堂遍布全球150个国家和地区，海外学习使用汉语人数达1亿人。

改革开放40年，中国教育发生历史性变革。中国教育的40年，是不断改革的40年，不断创新的40年，变革贯穿始终。40年来，党中央先后5次召开全国性教育会议，谋划改革、部署改革、推动变革。

40年来，办学体制更趋多元，以政府办学为主体、全社会积极参与、公办和民办共同发展的格局基本形成。从1993年“积极鼓励、大力支持、正确引导、加强管理”十六字方针，到2002年民办教育促进法正式确定民办学校与公办学校同等法律地位，再到2016年新修订的民办教育促进法明确非营利性和营利性分类管理，民办教育从无到有、从小到大、从“有益补充”成长为重要力量。目前，全国共有民办学校17万余所，在校生5100多万人。

40年来，管理体制更具活力，中央和地方、政府和学校之间教育职责权限逐步理清。义务教育从最初的“人民教育人民办”逐渐走向“人民教育政府办”，成为政府基本公共服务。1998年部属高校调整撤并开启了新中国历史上规模最大的高等教育宏观管理体制改革，实现了从“条块分割”到“三级办学、两级管理、以省为主”变革。持续改进职业教育管理方式，分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与的管理体制不断完善。

40年来，考试招生制度更加科学，回归教育规律，由重知识转向重能力、由“一考定终身”走向分类考试、综合评价、多元录取。从1989年标准化考试到1999年“3+X”改革，从1984年试行保送生制度到2003年自主招生改革，考试内容与招生方式不断完善。1998年，我国高等教育毛入学率仅为9.8%，“千军万马过独木桥”。1999年，中央作出高校扩招的决策，当年全国高校招生159.68万人，比上年增长47.4%。2014年，启动自恢复高考以来最系统、最全面的一次考试招生制度改革，2017年上海、浙江成功试行新高考。

改革开放40年，中国教育呈现历史性变化。牢牢坚持为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，努力适应党和国家事业发展要求，不断满足人民群众期待，有效支撑我国综合国力和国际地位不断提升。

40年来，教育体系不断完善，受教育渠道大幅拓宽。纵向上，学前、初等、中等、高等各层次教育相互衔接；横向上，普通教育与职业教育、公办教育与民办教育、出国留学与来华留学、学历教育与非学历教育同步发展。目前，全国有职业院校1.2万所，在校生2680万人，中职和高职分别占高中阶段和高等教育的半壁江山。建立了自考、函授、成人夜大、成人高考、广播电视大学、开放大学、慕课等多种教育渠道，人人学习、时时可学、处处可学的学习型社会加快建立。

40年来，教育公平的步伐不断加快，每个人受教育权利得到更好更有力的保障。2008年秋季学期起，我国实现城乡义务教育全部免除学杂费，这是我国教育发展史上的一个重要里程碑。倾斜支持农村教育、中西部地区教育，实施农村寄宿制学校建设工程、全面改薄、教育脱贫攻坚等重大工程项目，全国超过80%的县实现义务教育基本均衡发展，更多农村和中西部地区孩子享受到更好更公平的教育。农村义务教育学生营养改善计划每年惠及3700多万人。建立覆盖从学前到研究生教育的全学段学生资助政策体系，不让一个孩子因家庭经济困难而辍学的目标基本实现。80%以上进城务工人员随迁子女在公办学校就读，留守儿童关爱服务体系不断健全。视力、听力、智力三类残疾儿童义务教育入学率达90%以上。

40年来，人才培养和科技供给水平逐步提高，服务经济社会发展能力不断增强。改革开放以来，高等教育累计为国家培养和输送了9900万名高素质专门人才，职业学校累计培养和输送了2亿多名技术技能人才。我国高校年毕业生人数从16.5万增长到820万，40年间增加了近50倍。目前，我国劳动年龄人口平均受教育年限10.5年，新增劳动力中接受过高等教育的比例超过45%，平均受教育年限达到13.5年，高于世界平均水平。国家先后实施“211工程”“985工程”“2011计划”“‘双一流’建设”等重大项目，我国高校在全球的位次整体大幅前移，进入世界排名前列数量显著增加，近100个学科进入世界前千分之一。高校承担了全国60%以上的基础研究和重大科研任务，建设了60%以上的国家重点实验室，获得了60%以上的国家科技三大奖励，发表科技论文数量和获得自然科学基金资助项目均占全国80%以上，高校哲学社会科学队伍和研究成果均占全国总数80%以上，在载人航天、量子通信、超级计算机等领域产出一批具有国际影响力的标志性成果，有力推动了创新型国家建设。

改革开放40年，中国教育迈入历史新征程。今年9月10日，党中央召开全国教育大会，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，谋划教育改革发展的宏伟蓝图，开启了加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育新征程。

要深刻理解和把握习近平总书记关于教育的重要论述，切实做到“九个坚持”，全面落实教育优先发展战略。要把立德树人作为教育的根本任务，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质等六个方面下功夫，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要加强教师队伍建设，不断提高教师待遇，让广大教师安心从教、热心从教。要坚决破除制约教育事业发展的体制机制障碍，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，充分激发教育事业发展生机活力。要加强党对教育工作的全面领导，把加强政治建设摆在首位，不断增强“四个意识”，自觉坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入推进教育系统全面从严治党和反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态。

40年艰苦奋斗，不忘初心；40年筚路蓝缕，硕果累累。今天的中国教育已经站在新的历史起点上。我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化教育改革开放，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

（作者为教育部党组书记、部长）

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 11 版）