能量医学与生命健康国际论坛在河北廊坊召开



大会现场

12月15日~16日，由新奥生命科技研究院主办的“能量医学与生命健康国际论坛”在河北廊坊召开，来自国内外知名研究机构、高校、医院的学术领军人物和研究学者共300余人参加了会议，共同分享能量医学的最新进展，并就新奥生命科技研究院提出的“生命健康理论”进行了深入研讨。

本次论坛共设14个主题报告，诺贝尔物理学奖得主George Smoot、哈佛医学院教授C.K.Peng、北京大学教授佘振苏、台湾大学前校长李嗣涔、美国前沿科学研究所学者Beverly Rubik和Harry Jabs、美国多芬健康联盟主席Karl Maret、美国量子生物研究所教授Glen Rein、解放军总医院教授袁云娥、北京大学应用电子学研究所副教授任全胜、上海理工大学副教授陈兆学、天津市海河医院副教授商振德等专家围绕能量医学的最新理论、研究技术、研究成果、应用及发展前景做了精彩纷呈的演讲。

与会专家认为，能量医学领域研究受到越来越多的重视，并取得了大量的能量检测与干预的研究成果，未来能量医学的发展将为人类提供多维度无创无感无扰的健康管理手段。



新奥生命科技研究院院长汤青发表演讲

新奥生命科技研究院阐述“生命健康理论”并发起讨论。基于对人生命体状态的深刻理解，新奥提出从生命观、健康观、疗愈观三个层面整体阐述人体健康观念。生命观认为，宇宙与人是相通的，人是宇宙的一部分，生命体是一个耗散系统，通过不断的内外信息、能量、物质交换，维持自身的存在和发展。健康观认为，生命体自身与社会环境、自然环境的平衡状态代表了健康。疗愈观针对生命体不同的失衡状态，通过相适应的信息、能量、物质干预方式，使生命体回到有序、平衡的状态。国家特聘专家、新奥生命科技研究院院长汤青在其演讲中表示，能量医学是以实现人类的能量平衡为目标的医疗系统，通过能量分析、能量干预，来进行诊断和疗愈；信息医学即通过信息干预调节人的心灵和身体。

新奥集团高级副总裁朱丹向与会者介绍了以“互联网+智能硬件+家庭健康管理平台”为服务模式的网络平台，该平台的智能云端即“上医大脑”提供了运算能力、算法及大数据库，智能硬件“家庭健检系统”可运用到家庭、社区、餐饮、旅游景区等多种场景，可在为人们提供睡眠监测、尿液检测、平衡能力检测等多种健康检测的同时给出健康生活指导，通过对人体物质、信息、能量的监控及调整使人们恢复或维持健康的状态。

本次论坛为世界各地能量医学研究者搭建了一个充分交流与沟通的平台，集中了能量医学领域世界前沿的声音，促进该领域专家共同积极探索人类生命健康的检测、干预、维持方法以及人体健康管理的新方式。

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