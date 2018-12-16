心梗先兆多在发病前一周出现 五种症状要当心

（上海市胸科医院心内科副主任医师 施鸿毓）我国每年新发心梗60万例，死亡比例在三成以上，心肌梗死为什么这么致命?

其中一个重要原因是一些不典型的先兆症状没有得到患者重视，等到突然发病，救治不及时就容易造成致命危险，所以及时识别急性心肌梗死的先兆症状很重要。

急性心肌梗死的先兆症状多在发病前1周出现，少数甚至可能提前数周，约40%的病人发生于梗死前1~2天，有的病人可以反复发作。

其主要表现为：1、心绞痛发作频率加快，而且痛疼加重;2、心绞痛持续时间延长，伴出冷汗、恶心、呕吐等;3、心绞痛诱因改变，更易发作，在休息时也会发作;4、原来可缓解疼痛的方式失效;5、发作时伴心跳缓慢或心动过速、休克、晕厥等。

发生了心梗该怎么办呢?要牢记两个“120”，及时拨打120急救电话，把握黄金救治120分钟，如果患者得不到及时有效的救治，心肌就会出现不可逆的坏死。

当患者出现类似心肌梗死的表现，应让其静卧，并尽快呼叫120与急救站联系，不要随意搬动患者或陪同患者步行到医院诊治。尝试让患者含化硝酸甘油片，一般常规剂量即可，不建议给太多的硝酸甘油片。

既往有冠心病史患者，高度怀疑发作急性心肌梗死时，可立即给阿司匹林300mg嚼碎，含在舌头底下，阻止血栓继续形成。

及时将病人平稳的转送至有诊疗条件的医疗场所，在此之前应密切观察病人的脉搏。如果病人脉搏细不规则，进而摸不到，呼吸断续停止，出现抽搐，应进行心肺复苏的人工心脏按压和口对口人工呼吸，直到送入医院为止。