(河南中医药大学第一附属医院男科副主任医师 李俊涛)有位男士前一段时间晕倒在工作岗位上，原因是长期失眠导致身体免疫力下降，诱发了心脏病。这位男士失眠不止一天两天了，可是之前他尝试了许多办法，还花过很多钱买了一个据说能促进睡眠的椅子，却都收效甚微。

我看过他的情况后发现，他失眠主要是因为血虚，心血虚则心神失养，神不守舍，所以到了该休息的时候就睡不着觉。而他之所以会心血虚，是因其工作压力大，精神紧张，这些对身体气血都是一种慢性消耗。

为他诊治后，我又告诉他平时可以通过龙眼枸杞粥来调理。具体做法是：选龙眼肉15克，枸杞子10克，大枣4枚，粳米100克。将这些材料洗净，然后在器皿中加清水，先将粳米武火煮8分钟，随后再下入龙眼肉、枸杞子、大枣，20分钟后煮成稀粥即可食用。

应季的话可以用新鲜的龙眼肉，平时可以用制好的干品桂圆，在一般正规的药店就可以买到，方便储藏。龙眼肉能补益心脾，养血安神，用于治疗气血不足导致的失眠、健忘。枸杞子滋补肝肾，兼有补气养血的功效。粳米补益脾胃，脾胃和则气血生化有源。大枣补中益气，养血安神，加几枚大枣还可以调和诸药，增强药性。

气血足则百病消，把心神喂饱了，晚上它自然就不闹腾了。这位男士每天晚上喝一碗香甜美味的龙眼枸杞粥，一周后便能呼呼大睡了。

谁的身体都不是永动机，如果不让它休息，迟早要罢工。白天工作拼命虽然值得称赞，但晚上回到家就要把所有的事情抛在脑后，更不要把它们带到床上，要把睡眠当成一件美好的事，让身体彻底放松。所以，真的累了就不要再硬撑着，赶紧去补个营养觉吧。