美研究：哺乳期越长 母亲患肝病风险越低

母乳喂养对女性健康有益，包括降低患心脏病、糖尿病和某些癌症的风险。据新加坡亚洲新闻台12月13日报道，美国一项研究表明，母乳喂养6个月或更长时间的母亲，其肝脏脂肪含量可能更少，患肝病的风险也更低。

目前的研究集中在哺乳是否也与降低非酒精性脂肪肝(NAFLD)的风险有关，NAFLD通常与肥胖和某些饮食习惯有关。研究人员对844名女性进行了为期25年的跟踪调查。总的来说，32%的人表示母乳喂养长达一个月，25%的人母乳喂养1至6个月，43%的人母乳喂养时间更长。研究结束时，这些女性的平均年龄为49岁。54人(约6%)患上了NAFLD。研究人员在《肝脏学杂志》(Journal of Hepatology)上报告称，母乳喂养至少六个月的女性患肝病的几率比母乳喂养不足一个月的女性低52%。

这项研究的负责人、加利福尼亚大学圣地亚哥分校的维罗纳·阿杰梅纳(Veeral Ajmera)博士说:“越来越多的证据表明，母乳喂养对母亲的健康也有很大好处，这项新分析对此做出了贡献。还需要进一步的研究来评估母乳喂养是否能够降低高危女性的NAFLD。”

研究人员对1985年和1986年加入这项研究的母亲和随后出生的婴儿进行了调查，然后在研究结束时使用计算机断层扫描检查了他们肝脏中的脂肪。这项研究不能证明母乳喂养是否或如何能预防NAFLD。研究报告的作者指出，长期母乳喂养的女性可能拥有更健康的生活方式，这有助于降低患肝病的风险。

特拉华大学健康科学学院的Yukiko Washio说：“尤其值得注意的是，运动量较大的女性哺乳期似乎更长。最近的证据显示，体育锻炼有助于改善脂肪肝。”

罗文大学库珀医学院的费德曼·温特(Feldman-Winter)博士在电子邮件中说：“从生理学上讲，至少在前六个月维持哺乳是母亲的身体如何再次新陈代谢和预防慢性病的重要因素。虽然肥胖和饮食也会降低这种风险，但哺乳的影响似乎最大，最有可能降低脂肪肝的患病率。”【环球网综合报道】