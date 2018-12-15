今年1至11月，全国无偿献血人数和采血量较去年同期分别增长3%和4%。昨天记者从国家卫建委获悉，《献血法》实施20年来，无偿献血队伍不断壮大，1998年全国献血400万人次，其中约32万人次为无偿献血；2017年全国无偿献血1459万人次，较1998年增长44.6倍；全国献血总量由1998年不足1000吨提高到2017年近4956吨，增长了近4倍。

国家卫计委表示，近年来，我国无偿献血工作取得长足发展，千人口献血率由1998年的4.8‰提升至2017年的11‰；目前，我国临床用血全部来自自愿无偿献血，提前实现世界卫生组织呼吁各成员国“到2020年实现全部血液供应均来自自愿无偿献血者”的任务目标。

2017年，世界卫生组织发布的《全球血液安全与供应报告》显示，中国血液安全水平位居全球前列，体现在：一是无偿献血比率持续攀升，实现了全球罕见的近20年连续增长。我国无偿献血人次数和采血量位居全球首位，自愿无偿献血比率超过高收入国家平均水平。二是血液安全水平显著提升，全球仅有24%的国家开展了血液核酸检测，我国是其中之一。在血液检测中，人类免疫缺陷病毒（HIV）等病毒初筛阳性率仅为0.17%，进入中高收入国家行列。三是临床合理用血明显改善，临床成分输血率达到99.6%，超过高收入国家97%的平均水平。血液报废率为5.95%，低于中高收入国家6.7%的平均水平。四是人民群众获得感增强。我国血液价格约为34美元/单位，与高收入国家、中高收入国家、中低收入国家、低收入国家平均价格相比，每单位分别低274美元、33美元、16美元、2美元。

在完善血站服务体系方面，全国各级政府合理配置血站资源。截至目前，全国共设置血液中心32个，中心血站321个，中心血库99个，固定采血点1390个，已经建成以血液中心、中心血站为主体，边远县级中心血库为补充，覆盖城乡、运行高效的血站服务体系。

针对重大自然灾害和事故灾难等突发事件，我国建立血液预警和应急保障机制，组建应急献血者队伍，指导各地做好血液调配，重点做好京津冀、长三角、珠三角等医疗资源丰富地区与周边省份血液调配制度，依法开展血液调配，2018年1至11月，全国区域间调配血液150万单位，其中向北京调配血液达到15万单位，向西藏自治区调配血液超过1万单位。

此外，我国还推广血液保护技术，指导医疗机构推广自体血回输技术，减少异体输血和输血不良反应的发生，节约血液资源。2012年以来，自体血回输比率增长了30%。目前我国临床用血呈现出院患者人均用血量、手术台均用血量“双下降”的良好局面。（记者 刘欢）