今年全国粮食总产量达65789万吨

国家统计局14日公布的数据显示，2018年，全国粮食总产量65789万吨（13158亿斤），比2017年减少371万吨（74亿斤），下降0.6%。“今年全年粮食产量虽有所下降，但减幅不大，仍处于高位水平，属于丰收年景。”国家统计局农村司首席统计师侯锐表示。

今年以来，各地深入推进农业供给侧结构性改革，调减库存较多的稻谷和玉米种植，扩大大豆种植，因地制宜发展经济作物，农业种植结构调整优化，粮食播种面积减少。初步统计，2018年，全国粮食播种面积17.56亿亩，比上年减少1428万亩，下降0.8%。

在推进农业供给侧结构性改革中，湖南、江西主动调减单产较低、品质较差的早稻和双季晚稻种植面积796万亩，同时增加单产较高、品质较优的中稻和一季晚稻种植面积348万亩；黑龙江主动压缩冷凉区域水稻种植面积249万亩；贵州、河北大力发展经济作物，主动调减玉米种植面积765万亩；内蒙古、吉林、河南、山东、安徽等省（区）采取加大政策补贴等措施扶持大豆生产，共增加大豆面积402万亩。

从粮食单产水平看，2018年，谷物、豆类、薯类三大类粮食单产水平均有所提高；主要粮食品种中，稻谷单产提高，小麦单产下降，玉米单产持平。

侯锐分析说，粮食单产提高得益于多种综合因素的作用。一是农业气候对粮食生产总体有利。尽管今年夏粮因灾致使每亩产量比上年减少5.3公斤，但整体看，全国没有出现大范围灾情，气候条件有利于粮食生产。秋粮生长期间，除局部地区一段时间发生旱情外，全国大部农区光热充足、降水充沛，有利于秋收作物的生长发育和产量形成。二是抗灾救灾措施得力。春末夏初，东北部分地区出现旱情，南方部分地区发生洪涝。灾情发生后，各地认真贯彻落实党中央、国务院关于防汛抗旱工作的决策部署，最大程度减轻灾害损失。

侯锐表示，虽然我国粮食产量多年保持在高位水平，粮食尤其是谷物库存较为充裕，种植结构调整取得阶段性进展，但我国粮食生产基础尚不稳固，还未完全摆脱靠天吃饭的局面，粮食供给地区不平衡、结构不合理、种植效益低等问题仍没有从根本上解决，确保国家粮食安全任重道远。记者林火灿