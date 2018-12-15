今年全国粮食总产量65789万吨

人民网北京12月14日电 （记者陆娅楠）国家统计局14日公布的全国粮食生产数据显示，2018年全国粮食总产量65789万吨，尽管比2017年减少371万吨，但减幅只有0.6%，仍处于高位水平，属于丰收年景。

今年，各地深入推进农业供给侧结构性改革，调减库存较多的稻谷和玉米种植，扩大大豆种植，因地制宜发展经济作物。初步统计，今年全国粮食播种面积17.56亿亩，比上年减少1428万亩，下降0.8%。因播种面积减少，粮食减产107亿斤。

豆类播种面积增加，薯类面积稳定。粮食种植结构调整效果明显。湖南、江西主动调减单产较低、品质较差的早稻和双季晚稻种植面积796万亩，同时增加单产较高、品质较优的中稻和一季晚稻种植面积348万亩；黑龙江主动压缩冷凉区域水稻种植面积249万亩。贵州、河北大力发展经济作物，主动调减玉米种植面积765万亩。

值得一提的是，我国粮食单产水平继续提高。谷物、豆类、薯类三大类粮食单产水平均有所提高。今年，全国粮食作物单产375公斤/亩，每亩产量比上年提高0.9公斤，增长0.2%。其中，谷物单产增长0.3%，豆类单产增长2.7%，薯类单产增长2.0%。因单产提高，粮食增产33亿斤。

《 人民日报 》（ 2018年12月15日 02 版）