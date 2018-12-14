首届中国（石家庄）国际生物医药科技发展论坛启幕

论坛现场

12月14日，首届中国（石家庄）国际生物医药科技发展论坛在石家庄以岭健康城举行。本次论坛由石家庄市人民政府举办，石家庄高新技术产业开发区管委会承办。论坛以“为生命、一起赢”为主题，包括高峰论坛和五个不同主题的平行论坛。嘉宾们就生物医药产业的趋势与机会、如何更好地融入到全球竞争等话题展开对话交流。

石家庄市副市长、石家庄高新区党工委书记赵文锋致辞

在嘉宾致辞环节，石家庄市副市长、高新区党工委书记赵文锋，中国药学会理事长孙咸泽先后致辞。

会上发布了《石家庄生物医药产业发展报告（2018）》和《2018年度中国生物医药投资潜力企业》。与此同时，27个生物医药项目在本次大会上签约，正式落地石家庄高新区。

首届石家庄高新区生物医药创新创业大赛的颁奖仪式

与大会同期举行的，还有首届石家庄高新区生物医药创新创业大赛的颁奖仪式。

四位诺贝尔奖获得者到场发表主旨演讲

之后，美国伯克利加州大学教授、“宇宙胚胎学之父”乔治·斯穆特，中国科学院外籍院士哈特穆特·米歇尔，挪威皇家科学院院士爱德华·莫索尔，美国加州大学教授中村修二等诺奖获得者，就基因大数据、基因管理、膜蛋白、AI技术在神经医疗领域的研究和应用等生物医药领域的国际前沿话题发表主旨演讲。

论坛现场

作为全国首批国家生物产业基地，近年来石家庄高新区生物医药产业发展十分迅猛，目前已成为全国最大的现代化综合生物医药产业基地之一。数据显示，2017年，石家庄高新区新引进的总投资312亿元的44个生物医药健康产业项目实现落地建设，新注册生物医药企业438家，生物医药产业实现营业收入565.65亿元，占全省的58.6%。

2018年，石家庄市确立了“4+4”现代产业发展格局，明确提出将“加速做优做强生物医药产业”作为重点任务。首届中国（石家庄）国际生物医药科技发展论坛的举办，展示石家庄高新区拥抱全球市场、打造世界级生物医药产业基地的决心。