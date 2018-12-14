广东重拳打击欺诈骗保 建医保基金欺诈骗保“黑名单”

12月12日下午，广东省医疗保障局在广州召开全省打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动“回头看”工作会，总结交流地市打击欺诈骗保工作的经验做法，统一部署全省医保基金监管工作。

会议强调，医保基金是老百姓的“救命钱”，是医保事业的“生命线”，一定要真抓敢管出重拳，坚决打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全。

我省将采取三大措施加强医保医疗服务监管。

一是以央视曝光沈阳骗保案件为警示，在全省范围内开展打击欺诈骗取医保基金专项行动“回头看”，对有组织的恶意骗取医保基金的行为，重拳出击、坚决打掉、决不手软，切实保障医保基金的安全运行。

二是以立案查案为工作重点，依法查处一批大案要案。综合运用行政、经济、纪律、法律、技术和宣传“六大手段”，加强医疗服务监管，推动部门联动执法，畅通案件查处和移送渠道，建立医保基金欺诈骗保“黑名单”，让骗保者“一处涉骗，处处受限”。

三是构建长效监管机制，切实传导“即使这次查不到，下次也跑不掉”的高压。加强事前防范、事后监管、共治共管，建立长效监督约束机制，扎紧医保监管制度“笼子”，持续推动医保监管工作常态化、规范化、专业化。（记者/李秀婷 通讯员/李萍）