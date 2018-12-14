北京市民健康体检四分之一超重

来自市卫健委最新数据显示，本市市民健康体检四分之一超重，血脂异常近三成。

昨日，市卫健委副主任、新闻发言人高小俊表示，随着市民对健康体检的需求加大，北京市健康体检服务面不断扩大，2013至2017年，全市开展健康体检的医疗机构由195家增长为229家，近五年增加的机构主要分布在东城区、西城区、海淀区和朝阳区。截至2017年底，北京市开展健康体检的机构中，公立医疗机构143家，社会办医疗机构86家。

为加强健康体检行业管理，北京市卫健委成立了北京市体检质量控制和改进中心，建立了健康体检行业专家委员会，出台了《北京市医疗机构健康体检质量管理与控制指标》，对存在问题的机构实施重点监督、限时整改，对整改后仍无法满足要求的机构，取消其资质，形成了严格的“准入-监管-退出”闭环管理机制。

从最新公布的北京市体检统计报告来看，北京市民健康体检数据各项检出率中超重达25.3%，血脂异常29.9%，血压增高14.2%，空腹血糖升高10.2%，脂肪肝21.6%，存在内分泌疾病以及相关疾病的高发风险。此外，颈动脉斑块12.9%，血尿酸增高13%，子宫肌瘤12%，幽门螺杆菌阳性17.4%。慢性非传染性疾病的风险因素依然存在，这就需要市民进一步提高健康素养，调整饮食营养，做到吃动平衡。

高小俊介绍，研究表明，适度的减重可以有效改善肥胖患者的糖脂代谢。持续减重3%到5%，可以使机体血糖和血脂水平得到改善。适当限制碳水化合物的摄入量是降低机体血糖、甘油酸酯及增加高密度脂蛋白等最有效的途径。适宜的低碳水化合物饮食对于降低体重及血糖、血脂水平，改善糖脂代谢效果显著。适当地增加运动量和体力活动可以提高机体的新陈代谢率，增强机体对自由基的清除能力，降低自由基对胰岛细胞的损害作用，也可以增加机体骨骼肌细胞摄取和利用血糖的能力，降低血糖水平。（记者 徐晶晶）