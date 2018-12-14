5年，石漠化土地净减少1/6

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13日，第三次石漠化监测结果公布。监测显示，近年来，得益于一系列生态保护与治理措施的实施，我国石漠化土地面积持续减少。石漠化综合治理，不仅发挥了生态效益，同时促进了地方经济发展，为打好脱贫攻坚战作出了贡献。

国务院新闻办公室12月13日举行新闻发布会，国家林业和草原局有关负责人介绍第三次石漠化监测有关情况，并答记者问。

人工造林种草、植被保护对石漠化逆转发挥主导作用

第三次石漠化监测结果显示，截至2016年，我国石漠化土地面积为1007万公顷，占岩溶面积的22.3%。

与2011年相比，5年间石漠化土地净减少193.2万公顷，近1/6，年均减少38.6万公顷，年均缩减率为3.45%。

“石漠化扩展趋势得到有效遏制，岩溶地区石漠化土地呈现面积持续减少、危害不断减轻、生态状况稳步好转的态势。” 国家林业和草原局副局长刘东生说。

据介绍，石漠化是指在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，地表植被遭受破坏，造成土壤严重侵蚀、基岩大面积裸露、砾石堆积的土地退化现象，是岩溶地区土地退化的极端形式。

我国石漠化主要发生在以云贵高原为中心，北起秦岭山脉南麓，南至广西盆地，西至横断山脉，东抵罗霄山脉西侧的岩溶地区，涉及黔、滇、桂、湘、鄂、渝、川、粤等8省（区、市）465个县，区域国土面积107.1万平方公里，岩溶面积45.2万平方公里。石漠化作为这一地区的重要生态问题，直接影响珠江、长江两大流域长治久安。

为定期掌握岩溶地区石漠化发生发展态势，在2005年、2011年开展两次石漠化监测工作的基础上，原国家林业局于2016年4月至2017年9月组织相关单位开展第三次石漠化监测工作。

第三次石漠化监测结果显示，石漠化土地面积持续减少，缩减速度加快，本监测期5年间缩减面积是上个监测期的2倍，年均缩减率是上个监测期的2.7倍；与2011年相比，不同程度的石漠化面积均出现减少，重度和极重度的总体比重下降了2.7个百分点；易发生石漠化的高敏感性区域由1638.2万公顷减少到1527.1万公顷。

“石漠化土地面积持续减少，得益于一系列生态保护与治理措施的实施以及监测区内良好的水热条件。”国家林业和草原局荒漠化防治司司长孙国吉介绍，监测结果显示，人工造林种草、植被保护对石漠化逆转发挥主导作用，贡献率达65.5%。

石漠化防治发挥生态效益的同时，促进地方经济发展

石漠化地区是“老、少、边、山、穷”地区，经济发展严重滞后，分布了217个贫困县，贫困人口占全国1/3。刘东生表示，石漠化综合治理不仅发挥了生态效益，同时促进了地方经济发展，为打好脱贫攻坚战作出了贡献。

近些年来，岩溶地区推行了生态护林员制度。到目前为止，217个贫困县聘请了12.5万名生态护林员，占全国1/4。“中央财政投入大约12亿元，12万多名生态护林员带动了近50万人增收。其中贵州省比较典型，贵州省石漠化地区贫困县聘请6万名生态护林员，带动了近25万人增收。”刘东生说。

在岩溶地区，林草主管部门大力支持地方发展生态产业、林业产业，推动地方经济发展和农民增收致富。据统计，在这些地区，林业产业占当地农民收入比重平均超过20%，许多地区达到1/3甚至超过50%。石漠化综合治理，充分体现生态产业化和产业生态化基本战略，实现了生态效益、经济效益、社会效益的有机统一。

与2011年相比，2015年岩溶地区国内生产总值增长65.3%，高于全国同期的43.5%，农村居民人均纯收入增长79.9%，高于全国同期的54.4%。5年间，8省份贫困人口减少3803万人，贫困发生率由21.1%下降到7.7%。截至目前，岩溶地区217个贫困县有34个县脱贫摘帽。

局部石漠化土地仍在拓展，形势依然十分严峻

经过多年持续治理，石漠化防治工作取得阶段性成果，但因为岩溶生态系统脆弱，石漠化治理具有长期性和艰巨性，局部石漠化土地仍在拓展，防治形势依然十分严峻。

“岩溶地区得到有效保护的乔灌木林面积仅占47%，还有1500万公顷乔灌木林亟待加强保护。现有的1007万公顷石漠化土地，立地条件更差，治理难度更大，治理成本更高，都是难啃的‘硬骨头’。”刘东生说，岩溶土地瘠薄，保水保肥能力差，已经初步治理的地区，植被刚刚开始恢复，稳定性差。

目前，石漠化地区人口密度达207人/平方公里，是全国平均人口密度的1.5倍，是岩溶地区理论上最大可承载人口密度的两倍多。岩溶地区尚有1300多万贫困人口，有261.6万公顷石漠化耕地仍在耕种，极易加剧石漠化。另外，毁林开垦、过度放牧等现象时有发生，给本就十分脆弱的生态造成破坏。

刘东生表示，石漠化防治是一项复杂的系统工程，地方各级党委要加强领导和统筹协调，将石漠化防治纳入地方国民经济和社会发展规划，逐级建立健全地方政府行政领导任期目标责任制。他建议，要坚持保护优先，依法对脆弱的岩溶生态系统及现有林草植被实行严格保护，统筹山水林田湖草系统治理，继续推进各项重点工程，不断增加林草植被。同时，要妥善处理经济发展与生态保护的关系，引导发展草食畜牧业、林下经济、生态旅游业等生态经济型产业，增加农民收入。

“要继续推进城镇化建设，实施生态移民政策，缓解人口对脆弱生态的压力，进一步优化农村能源结构，降低薪柴能源比重，减少对林草植被的破坏。” 刘东生说。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 12 版）