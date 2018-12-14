河南早产儿进京急救 交警开通绿色通道

12月13日，一条“重症婴儿进京急救，请让出生命通道”的消息牵动着众多网友的心。这名出生时仅有800克的女婴出生后一直住在ICU，因肺部感染严重需从河南郑州转运至北京接受治疗。13日下午，急救车带着患儿，在其家属及医护人员的陪同下，从郑州大学附属第一医院出发，走陇海高架上高速，沿京港澳高速一路向北，截至北京青年报记者发稿时，患儿仍在途中，计划于13日半夜抵京。

河南800克早产儿进京急救引关注

12月13日，一条“重症婴儿进京急救，请让出生命通道”的消息在网上引发关注，并被广泛转发。消息称，河南一名800克的早产儿感染罕见病菌，病情危急，医生建议转入北京治疗，专业医疗转运车将于13日下午启程进京，车牌号为陕A.N3X05，暂定走陇海快速路，时长约8至9小时，请大家让出生命通道。

据9958儿童紧急救助中心和中华儿慈会发布的筹款信息显示，这名重症女婴清媱出生于今年9月10日，在其母亲刘运爱怀孕25周时，因羊水早破早产，属于极早早产儿，出生时仅有800克，一出生就被医院下了病危通知书。因为肺部感染严重纤维化，支气管严重发育不良，心脏动脉导管未闭，出生后，清媱就一直住在重症监护室（ICU），靠呼吸机维持生命。

在清媱住院71天时，医院再次下达病危通知书。由于感染严重，清媱从南阳市中心医院转到郑州大学第一附属医院，光这次转院就经历了三次抢救。目前，因其肺部感染严重，当地医疗技术有限，清媱需要再次转院到北京八一儿童医院接受治疗。

不少网友获悉该消息后，都表示会为小清媱的命运祈祷，并一边转发一边呼吁包括北京在内的沿线车友能够为小女孩让出生命通道。

多地交警为急救车开绿色通道

13日15时许，急救车带着清媱从郑州大学第一附属医院出发，走陇海高架从圃田站上高速，沿京港澳高速一路北上，计划于当晚12时许到达北京。当天下午，河南省公安厅高速公路公安局也通过官方微博发布消息，沿线河南省公安厅高速交警总队二、八、三、九、四支队警车一路保通，开辟“应急绿色通道”，并提醒京港澳高速郑州到北京段的通行车辆为急救车让行。

据河北高速交警总队官方微博消息，冀豫省界已预留绿色通道确保车辆顺利通过，沿路交警也已准备好保障工作，13日18时许，急救车顺利进入河北境内。

北青报记者注意到，负责此次转运的救护车来自西安家庭医生呼叫中心。据该机构的黄医生介绍，一路上，患儿情况比较平稳，戴着呼吸机，呼吸也正常。急救车上除了黄医生，还有北京八一儿童医院的一名医生和一名护士。“白天路况也较好，就担心晚上会起雾。”

转运机构曾跨省转运900克早产儿

据黄医生介绍，西安家庭医生呼叫中心有丰富的新生儿转运和跨省转运经验。“我们也转运过从贵阳到上海的患者，转运过最小的是一名900克的早产儿，那个婴儿跟这次的情况比较类似，也是呼吸系统感染、新生儿肺部感染，还伴有先天性心脏病，而且是从南昌到上海，转运距离比这次更远。” 而清媱出生已经三个月，目前体重已从800克 长到了1.75千克。

黄医生说，13日凌晨1时许，他接到9958儿童紧急救助中心工作人员的电话，接下了这次转运任务。为此，他与两名司机13日早晨6点从西安出发，中午12点到达郑州大学第一附属医院，经过3小时的交接和准备才启程。“我们基本上每天都会转运新生儿，转送流程都比较熟悉，时刻准备着，也提前与医生沟通了，了解患者的情况和所需医疗设备，患儿需要的呼吸机、心电监护设备、氧气等我们车上都有，急救车就相当于移动的ICU。”

据9958儿童紧急救助中心的工作人员介绍，清媱从出生至今一直住在ICU，治疗已经花了20多万元，后续治疗费用预计还需要80万元。

文/本报记者 李涛 实习生 戴幼卿 郑雪