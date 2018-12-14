顺义女子照料残疾养父报答养育恩

今年31岁的周红从12岁起就和养母一起照顾双腿截肢的养父。两年后养母因患白血病去世，全家生活的担子，几乎都落在14岁的周红肩上。亲生父母心疼她，想带她回去，但这个小姑娘选择了留下，她要用一生来报答养育之恩。

周红的养父母是顺义农民，在周红出生两天时，就抱回家来抚养。天有不测风云。2000年10月1日这天，本该全家团聚的时候，养父却遭遇严重车祸，两条腿截肢。当时养父家里70岁的母亲还主要靠周红照顾。家里上有老下有小，加上养父遭此大难必须有人伺候，养母只好辞掉工作回家，全职干家务。家里没了生活来源，仅靠每月每人200元的低保费维持生活。

2003年11月，在养父车祸两年后，养母被诊断出“急性淋巴白血病”，治疗了一个月也没挽救回来。如果说，养父双腿截肢是塌了这个家的大梁，那么养母去世，等于连柱子都塌了，要靠周红这个14岁的嫩肩膀扛起来。周红对养父说：“爸，你把我当男孩儿吧。”她学着大人样儿，做饭、洗衣、缝被子；下地干农活时，让养父在一边教……

周红亲生父母也在顺义，听说周红受苦受累，便想把周红接回家。周红说：“我爸爸妈妈辛辛苦苦把我拉扯大，现在我成了爸爸奶奶生活全部的希望，我不能走。”

车祸后，周红养父只能靠轮椅出行，轮椅就是他的双腿，但这双腿却不能到处走。头发长了，不能去理发店，周红就成了他的“御用理发师”。起初是拿剪刀剪，每次都把手磨出泡，周红也不打算买发剪和推子。她知道，家里给养父养伤，给养母治病，已经花了很多钱，现在自己操持家务了，得省着点花。

周红家里还有奶奶，生活不能自理，过了80岁后，更是长年卧床。出车祸前，养父一直帮奶奶梳头、洗脸、做饭、喂药、擦身体、倒屎倒尿。周红从小耳濡目染，被父亲的这份孝顺心深深感动着。家里遭遇变故后，周红代替养父照顾奶奶：陪奶奶聊天，给奶奶做可口的饭菜，帮奶奶清洗衣服被褥，给奶奶洗脚、剪指甲、翻身。

周红上大学期间，家里主要靠姑姑照顾，奶奶也由养父兄弟们轮流照顾，隔两个月再回周红家住一个月。为了减轻姑姑负担，周红把奶奶在自己家住的一个月，调到自己寒暑假，好让姑姑少受累，自己多尽孝。

周红决定设计能让养父自己操作的工具。她先设计了一个挂钩，连接轮椅和床头栏杆，把轮椅固定在床前。再经过多次试验，养父上下床终于可以自己挪动了。

2014年，周红组建了自己的小家庭，现在已经当妈妈了。她把爱人也拉进孝敬养父和奶奶的行列。前两年奶奶87岁去世前，拉着周红和孙女婿的手久久不放。

整理/本报记者 蒋若静