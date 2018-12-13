UCI格兰芬多澳大利亚大洋路骑行游记（中）

作者简介：mac531，热爱旅行，热爱骑行，尤其热爱出国旅行&骑行，足迹遍布亚洲、北美、澳洲。

开车太快，走路太慢，唯有骑行恰到好处，让我们一起骑游看世界。

▲三千名骑友参与活动，澳大利亚数一数二的骑行活动

▲发车

▲发车后，先会经过一大片树林。

全程封路的骑行体验。算是国外骑车的标配了。

▲骑行在大洋路美丽的海洋线上

风景绝美，沐浴阳光，吹着海风。骑着单车，甚是享受。

▲大洋路的封路骑行，同样全年也只在这一天

▲终点前有一个回头弯

▲终点在小镇中心的环岛前

看过上期游记的朋友会觉得很眼熟，是的，这就是amy‘s wall 的那个环岛。

▲UCWT奖牌

UWCT=UCI WORLD CYCLING TOUR

▲赛后大家都不会着急走，而是来到嘉年华聚一聚。

图片中也可以看出。带着老婆孩子，全家一起来嘉年华，已经成为一种深入人心的生活方式。骑行不仅仅是一项运动，更是生活中不可或缺的一部分。

▲大家都在一起聊天。

▲赛会提供午餐

▲独特的参赛车辆

上集游记中，在去往洛恩的路上看到了这两辆车。没想到他们用这辆车参加了体验组的活动。真为他们享受生活的理念所感染。

▲亲历过景色最美的嘉年华。就在海边

▲赛后驾车马不停蹄的赶往十二门徒附近。

一路上大洋路景色非常壮观。

▲一路沿着绝美的澳大利亚海岸线，真的享受

▲晚餐

鱼薯是澳大利亚特色。来这边一定要尝试。

一早起来，继续我最爱的项目。晨骑。这次厉害了，晨骑十二门徒。

▲十二门徒

在无数杂志，宣传册、影视作品中看到的十二门徒，今天终于一睹芳容了。而且还是用我最爱的放式，单车骑行，来到十二门徒。

澳大利亚海岸线独一无二的风蚀柱风景，只有你亲历现场才能够感受到他的震撼，任何语言都无法形容。十二门徒又是风蚀柱景观中，最具代表性的。

▲十二门徒标志牌，大家看到这个牌子右转进入停车场，一定不要开过

▲沿着大洋路继续骑，景点一个接一个。站在这个沙滩上，望着前方的岩石，感觉很梦幻。

▲来到海港吃午餐

▲伦敦桥也是大洋路众多景点中，必须来打卡的

▲每一个景点都有完备的栈道，而且都是免费的哦。

未完待续。。。