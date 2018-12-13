重症监护病房 护佑患者生命

2018年12月6日，随着北京中医药大学东方医院急诊观察监护区正式接收病人，历时半年的急诊科重症监护病房（EICU）、观察室改造项目宣告结束。

随着新医改落地，三甲医院将更多的承担起区域危急重症中心的职责，而东方医院急诊科原来的环境不但不能满足普通患者就诊需求，对危重病患者的容纳能力更显不足。处于此次改革的关键时刻，医院急诊科率先申请了国家重点专项支持计划，同时在院领导和兄弟科室的大力支持下完成了急诊科EICU和留观区的改造。升级改造后的急诊科窗明几净、宽敞明亮、设施完备，不仅从硬件条件上直追国内领先水平，更是大大改善了患者的就医体验。

急诊重症监护病房（EICU）率先于10月16日完成改造并开始收治病人。新的EICU不仅配备了床旁血滤机、纤维支气管镜、超声仪等设备，更是一次性购置了直肠治疗仪、煎药锅等，一方面可以实现危重病人持续血液净化治疗、床旁超声、无创及有创生命体征监测等项目，更实现了中药急煎、中药通腑灌肠等突出中医特色的治疗，在危重症救治上迈出了一大步。为实现此次升级改造项目，急诊科数年间派出多名医师、护士完成了BASIC、5c重症医师认证、急/危重症专科护士认证，外出进修感染、床旁血滤及重症超声等技术，为EICU顺利开展工作提前进行了人才储备。

同时新的急诊留观区在原基础上扩大了监护床位、改善了患者输液、治疗的条件。医院急诊科的升级改造一方面满足了日益增加的重症患者的救治需求，另一方面改善了普通患者的治疗体验。在改造期间，医护人员遭遇了随着气温下降就诊患者突增的巨大困境，心脑血管、呼吸系统患者明显增加，而留观区域改造，治疗区域明显减少。急诊科在保证病人生命安全的前提下，齐心协力、互相配合，顺利完成了留观区改造。新的观察室实现了监护全覆盖，成为名副其实的“监护二室”；输液室更是阳光明媚、干净整洁，摆脱了曾经落后的面貌。

随着改造的完成，医院急诊科面貌焕然一新，各项工作逐渐步入正轨。寒冬将至，最忙碌的季节已经到来，这里的医护人员已做好准备投入新的攻坚战中。（北京中医药大学东方医院供稿）