想要安稳睡眠？这四种饮食晚上需远离

每个人都知道睡前不宜喝咖啡，但除此之外，还有那些饮食会影响人们的正常睡眠呢？法国健康杂志《TOP SANTE》就指出，如果不想度过痛苦的不眠之夜，晚餐还应尽量避免以下四种饮食习惯。

酒精

工作压力过大、不堪重负、个人烦恼，各种原因使很多人想在晚餐时享受一两杯美酒解压，但若睡前过度饮酒，便很有可能影响睡眠质量。因为酒精会刺激体内水分的代谢，甚至引发脱水，饮酒后很有可能需要在半夜起床喝水。

完美替代品：晚饭后饮用一杯多效药茶。 混合等量山楂、橙花和洋甘菊粉，并取一匙以上混合物加入沸水中，静置10分钟后过滤并饮用，也可添加一些蜂蜜增加甜度。

油炸食品

人体消化油炸食品需要的时间相对较长，在进食此类食品后休息可能会导致胃痉挛或胃酸反流，汽水类饮品同理。

完美替代品：为了安稳睡眠，更应选择富含色氨酸的食物，色氨酸是合成血清素所必需的氨基酸，而血清素则是调节睡眠的大脑神经递质之一，因此鳕鱼、熟奶酪和泰米都是不错的选择。令有研究表明，晚饭食用泰米可缩短入睡所需时间。

蛋白质

鸡肉和其他高蛋白食物不应该在晚餐时过多食用，因为它们需要相对更长的消化时间，身体将因此专注于消化而难以进入睡眠模式。

完美替代品：选择促进睡眠的复合碳水化合物食物(即慢糖类)，如烤土豆和红薯。

冰激淋

经过一天的辛劳工作后，吃着冰激淋追剧实在是非常享受的事情。但冰激凌的主要成分是脂肪和糖，前者难以消化，后者会在短期内提供能量，从而妨碍你进入睡眠状态。

完美替代品：晚上想吃甜点的话，我们可以选择乳制品、香蕉、苹果、无花果或坚果这一类具有抗应激功效的食物，并尽量避免食用含有咖啡因和可可碱的黑巧克力，这种“兴奋剂”会提高心率并导致失眠。(实习编译：姚启晨 审稿：王战涛)