腰背疾病越睡越疼？不如每天运动30分钟

适度的休息可以缓解肌肉劳损、肌腱炎、扭伤和关节病，但对于腰背部疼痛却可能带来适得其反的效果。专家建议，对于腰背部问题，比卧床休养更好的选择是坚持每天适度运动，一起跟随法国《费加罗报》了解一下吧。

运动医学专家伊夫 德马雷指出，坐、躺、站着不动等休息姿势会给关节带来特殊的压力，进而引起疼痛。如果有炎症，则会导致关节周围水肿,进而增加压力并产生许多炎症物质，疼痛会更加剧烈。这时候需要换个姿势，降低关节承受的压力。

德马雷医生表示，夜间休息并不能缓解这种关节疼痛。睡觉的时候，压力不再集中于双腿，而是分散到身体其他部位。而且睡觉时身体会减少分泌一种叫氢化可的松的天然抗炎激素。这就是有时早上醒来发现关节痛得要命的原因。这时可以做些轻缓的体操，动动关节。这样可以减少充血，促进抗炎激素的恢复来抑制疼痛。

慢性腰痛也一样，不要因为一动就痛而放弃运动。相反，无数研究证明，长期缺乏运动会增加腰背部疼痛的风险。为了对抗背部疼痛，专家建议每天花30分钟做些轻缓的运动，比如游泳、瑜伽和伸展体操。主要是为了保持和强化腹部和脊椎周围的肌肉，这样可以降低椎间盘20%至30%的承受压力，还可以增加关节的稳定性和背部整体的活动性。(实习编译：沈梦瑶 审稿：王战涛)