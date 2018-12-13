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冬季纸巾不离手？为你揭开寒冷天气易流鼻涕的秘密

2018年12月13日13:24 来源：环球网

冬季的来临不仅预示着香浓热巧克力、温暖围巾的回归，更昭示着囤纸巾的开始。因为在冬天，许多人往往一出门就开始不停地流鼻涕。其实这一带来诸多不便的现象并非出于偶然，而是满足了人体特定的生理需求。对此，法国《费加罗报》健康栏目给出了更加详细的解释。

尽管看起来普普通通，我们的鼻子却隐藏了一套“净化程序”。当空气进入鼻腔时会遇到附着于鼻腔内壁的粘液，这种粘液的作用不可小觑，它不仅能够使空气变得湿润，还可以过滤其所携带的微小颗粒，如花粉、灰尘甚至细菌、病毒等等。载满颗粒后，这些粘液就会被如同转动的跑步机一般的纤毛细胞驱赶着进入喉咙，随后进入消化系统并最终被代谢掉。由于这一净化过程每时每刻都在进行，人们平均每天会代谢一升此类粘液。

不过，相较于感冒时会流鼻涕这一常识，人们往往无法理解为何冬季没有生病的情况下也会流鼻涕。其实，这是由物理和生物现象双重影响产生的。首先是生物现象。当温度降低时，空气会变得更加干燥。为防止鼻腔粘膜在接触到空气时也变干燥，细胞就会分泌更多的粘液。与此同时，纤毛细胞的“清扫”频率也会降低。没有了高速运转的“跑步机”，满载有害物质的粘液就不会进入喉咙，而是向外流，成为鼻涕。

另外，从物理角度考虑，人们呼出的水蒸气在经过肺部温暖潮湿的环境后突然进入干燥寒冷的外部空气，水蒸气就会冷凝从而变为液态。它们与鼻腔中的粘液混合，最终使你一次又一次掏出纸巾擦鼻涕。

那么当人们感冒时，鼻腔内又是怎样一番景象呢？首先，病毒会穿过鼻腔内粘液的“封锁线”并攻击粘膜细胞，这便是感冒的开始。作为反击，粘膜细胞也会分泌更多的粘液来清除病毒。免疫系统自然也不甘落后，随着血管扩张，白细胞迅速到达“战场”。但相应地，粘膜外壁也会扩张，从而使呼吸通道变窄、呼吸阻力增大。而当鼻腔不再忙于分泌粘稠的绿鼻涕时，鼻子就会堵住。

对于感冒造成的鼻塞，目前并没有什么有效的应对方法。要知道，流感通常由病毒引起，而没有有效药物应对的病毒多达上百种。不过也不必太过担心，因为感冒往往会在一到两周内自行痊愈。在此期间，只能等待症状缓解，或使用生理盐水溶液和喷雾来润湿鼻腔、缓解鼻塞。(实习编译：宋宜 审稿：王莉兰)

(责编：许晓华、杨迪)


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