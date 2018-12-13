国家医保局发布信息：跨省异地就医直接结算人次已超百万

近日，国家医保局官微发布第六期基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算公共服务信息称，全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作稳步推进，跨省异地就医定点医疗机构数量持续增加，备案人数和直接结算量持续快速增长。

2018年11月底跨省异地就医定点医疗机构数量为14761家，比上月底增加303家。基层医疗机构覆盖范围持续扩大，二级及以下定点医疗机构12170家，比上月底增加258家。截至11月底，累计实现跨省异地就医直接结算135.7万人次（其中新农合12.1万人次），医疗费用326.2亿元（其中新农合21.3亿元），基金支付191.6亿元（其中新农合9.0亿元），基金支付比例58.8%。国家平台备案人数342万。

2018年1月至11月跨省异地就医直接结算114.9万人次（其中新农合6.2万人次），是上年全年的5.53倍；医疗费用277.7亿元（其中新农合11.1亿元），是上年全年的5.7倍；基金支付163.7亿元（其中新农合4.6亿元），是上年全年的5.9倍。日均直接结算3441人次（其中新农合184人次）。次均住院费用2.4万元，次均基金支付1.4万元。

2018年11月单月跨省异地就医直接结算16.4万人次（其中新农合0.5万人次），环比增长25.4%；医疗费用39.7亿元（其中新农合1.0亿元），环比增长30.3%；基金支付23.4亿元（新农合0.4亿元），环比增长30.0%。日均直接结算5455人次（其中新农合164人次）。

职工及城乡居民医保11月单日结算峰值达到7659人（11月26日），发生医疗费用2.0亿元，基金支付1.2亿元。国家平台运行以来，截至11月30日，基金支付超过1万元的为51.5万人次，超过5万元的为6.6万人次，超过10万元的为1.1万人次。