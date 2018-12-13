春光里医药进化学院成立 以产业势能助力企业成长

12月11日，在春光里2018中国产投生态大会上，春光里医药进化学院正式启动。这所成长于智能互链时代的医药学产业大学，将推动学员从个人能力、思维认知、圈层资源、组织管理等层面实现全方位进化，并通过链接多方资源赋能医药大健康企业，面向未来生命周期，重绘医药大健康产业蓝图。

目前我国大健康市场发展尚处于发展阶段。医药制造产业仍以医药中间体和原料药为主，化学药品制剂制造、中成药生产和化学药品原料药制造业等占比多，而具有高技术含量、高附加值的生物药品制造和医疗诊断、监护及治疗设备制造等企业占比较少，医药企业创新能力仍待突破。

另一方面，医疗服务领域的市场需求还远未饱和。同时，医疗产业发展不均衡，目前仍以医疗卫生服务为主，疗养服务、健康管理等服务尚未形成产业聚集效应，各相关产业缺乏联动和共享。公共医疗卫生资源丰富，但在疗养养护、健康管理和技术支持服务等领域，尚未形成产业规模。医药大健康产业的发展依然长路漫漫，而身处其中的医药大健康企业则任重道远。

春光里产业资本集团由若干知名顶级投资家、上市公司及跨界名人联合发起成立，是一家以“产业＋资本＋媒体＋数据”四轮驱动的创新型资本集团。

作为春光里产业资本集团纵向深耕医药产业的重要一环，春光里医药进化学院以“突破医药做医药”为核心，汇聚了来自医药产业链各环节的资深人士以及跨界精英，帮助创始人深入理解产业链结构，链接产业上下游资源，为中国医药产业变革助力。