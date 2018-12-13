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研究：运动可帮助改善身体虚弱状况

2018年12月13日10:46 来源：环球网

　　据《澳洲人报》12月4日报道，一项新的研究表明，肌肉训练和摄入蛋白质可能是改善身体虚弱状况的关键。

　　身体虚弱往往是人体自然衰老加上多种因素长期影响的结果，表现为体能不足、营养不足。据估计，65岁以上的老年人中有十分之一的人身体虚弱，80岁以上的老年人中有一半身体虚弱。

　　该研究发表于《英国全科医学期刊》中。研究人员对影响身体状况的因素进行系统调查，最终完成了46项实验，研究人数达15690 人。研究中，调查因素包括锻炼计划、健康教育、营养摄入、出诊情况、激素使用和咨询治疗。研究发现，71%的受调查者采取这些改善措施后，身体虚弱的情况都有所改善。此外，研究者发现，肌肉训练和摄入蛋白质是效果最佳和最易于操作的改善措施。

　　研究者总结称：“基础保健中，体检越来越受到人们重视。然而，有时即使检查为身体虚弱，检查者也很难得到如何改善身体状况的指导。”该项研究指出了基础保健中，改善措施的有效性和实用性。这些发现有助于人们找到适合自己的改善措施。

　　此外，研究者对改善身体的措施提出了几点建议:运动方面，每周可在家进行四天训练活动，训练活动持续20到25分钟，训练内容包括15次手臂和腿部强化训练、肢体平衡协调训练。饮食方面，每天饮食应包含牛奶、鸡蛋、金枪鱼或鸡肉。如果喜欢蛋白质的话，饮食中最好加入蛋白配方。(实习编译：张逸雯 审稿：谭利娅)　　　　　　　　　　

(责编：许晓华、杨迪)


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