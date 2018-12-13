这些海鲜、零食不合格 千万不要买

近期，按照原国家食品药品监督管理总局有关规定和要求，原河北省食药监局组织对餐饮食品、食用农产品、食用油、蔬菜制品、水产制品、水果制品、调味品等25类食品499批次样品进行了抽样检验，经检验合格样品470批次，不合格样品29批次。根据食品安全国家标准，个别项目不合格，其产品即判定为不合格产品。

不合格产品情况如下：河北泉湖调味品制造有限公司生产的酱油（酿造酱油），铵盐检出值不合格；辛集市辛集镇西苑市场马建国蔬菜店经营的小油菜，毒死蜱检出值不合格；石家庄水润泽山泉饮用水有限公司生产的水润泽纯净水，铜绿假单胞菌检出值不合格；辛集市辛集镇西苑市场武秀华经营的小白菜，氟虫腈检出值不合格；石家庄市绿岛矿泉水有限公司生产的饮用纯净水，铜绿假单胞菌检出值不合格；石家庄龙泉寺建宏山泉水有限公司生产的饮用纯净水，铜绿假单胞菌检出值不合格；鄄城鲁康食品有限公司生产的蛋糕，山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）检出值不合格，防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值不合格；邢台市东鑫酱菜有限公司生产的油焖泡椒（盐水渍菜），二氧化硫残留量检出值不合格，生产的红油酸辣豇豆（盐水渍菜），二氧化硫残留量检出值不合格；平乡县鑫龙酱品厂生产的酸豆角（盐水渍菜），二氧化硫残留量检出值不合格；保定市唐县新华商场夫戈超市经营的花生仁（生），酸价（以脂肪计）检出值不合格，黄曲霉毒素B1检出值不合格；内蒙古正味食品有限公司生产的乌梅条，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）检出值不合格，糖精钠（以糖精计）检出值不合格，甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）检出值不合格，胭脂红检出值不合格，防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值不合格；天津市富祥坚果食品有限公司生产的怪味豆，酸价（以脂肪计）检出值不合格；金果园老农（北京）食品股份有限公司分装的口水花生，过氧化值（以脂肪计）检出值不合格；秦皇岛兰卡酒业有限公司生产的老中街露酒，酒精度检出值不合格；德州乐丰食品有限公司生产的精灵小蛋糕（原味），防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值不合格；廊坊市广阳区蔬源市场小王牛羊肉店经营的羊肉（羊腿肉），恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）检出值不合格；廊坊市广阳区新春明市场***（刘继丽）经营的皮皮虾，镉（以Cd计）检出值不合格；廊坊市广阳区新春明市场淡陌水产店经营的清江鱼，氧氟沙星检出值不合格；廊坊市广阳区新春明市场祥飞水产经销部经营的海蟹，镉（以Cd计）检出值不合格，经营的河蟹，镉（以Cd计）检出不合格，经营的皮皮虾，镉（以Cd计）检出值不合格，经营的扇贝，镉（以Cd计）检出值不合格；保定市惠友万家福超级市场有限公司惠友购物广场军校店经营的梭子蟹，镉（以Cd计）检出值不合格；廊坊市广阳区新春明市场小勇海鲜店经营的扇贝，镉（以Cd计）检出值不合格；廊坊市广阳区张胖子菜店经营的小油菜，氟虫腈检出值不合格；聊城市金麦食品有限公司生产的乳酪老面包，纳他霉素检出值不合格，防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值不合格；承德新新康达工贸有限公司饮品分公司生产的甜桔味碳酸饮料，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）检出值不合格；沧州渤海新区富兴水产店经营的梭子蟹，镉（以Cd计）检出值不合格。

对上述抽检中发现的不合格产品，原河北省食药监局已责成相关设区市食品药品监管部门按照有关法律法规的规定依法处理。公众发现食品安全违法行为，请拨打河北省食品药品投诉举报热线“12331”进行举报。