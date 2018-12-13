17种抗癌药能报销　74个景区免费进

2018年已近尾声，各部委年初开出的民生清单中各项任务落实得如何？记者采访各部委，追踪这些关系百姓生活政策的推进情况。

【环保】

承诺：启动打赢蓝天保卫战计划，跨区域联防联控大气污染；推进46个城市形成若干垃圾分类示范片区。

追踪：生态环境部继续对京津冀、汾渭平原等重点区域开展强化督查，并坚决查处生态环境保护领域形式主义、官僚主义问题。

记者从住建部了解到，福建、贵州、江西三个生态文明试验区在内的21个省区市已出台了生活垃圾分类实施方案。46个重点城市着力推进生活垃圾分类投放、收集、运输和处理设施体系建设。

【医疗】

承诺：推动三级医院进一步增加预约诊疗服务比例，增强预约时段精准度；开展小品种药集中生产基地建设。

追踪：截至目前，所有三级医院均已开展预约诊疗服务，超过80%的医院实现同级检查检验结果互认；推动跨省异地就医费用直接结算取得重大进展，减少了患者跑腿以及垫资的压力。

17种抗癌药纳入医保报销目录，谈判药品价格平均降幅过半；“4+7”城市药品集中采购拟中选结果公示，拟中选药品价格平均降幅达52%，有助减轻群众用药负担。

工信部会同相关部门组织实施了2批7种临床必需、用量小、易发生供应短缺药品的定点生产试点，并指导地方开展小品种药（短缺药）集中生产基地建设。上海医药集团股份有限公司联合国内24家重点医药企业成立全国首家药品供应保障联合体，保障小品种药品供应。

【教育】

承诺：多方努力解决入园难；建立曝光制度惩戒失德教师。

追踪：11月，《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布，要求积极扩大学前教育资源，充分利用乡村公共服务设施、农村中小学闲置校舍等资源举办公办幼儿园，鼓励支持街道、村集体和有实力的国有企事业单位举办公办园。同时，规范小区配套幼儿园建设使用。在继续鼓励社会力量办园的基础上，加大力度积极扶持普惠性民办园。

教育部印发系列“新时代教师职业行为十项准则”，明确教师职业规范，针对主要问题、突出问题划定基本底线。要求严格落实学校主体责任，对师德违规行为监管不力、拒不处分、拖延处分或推诿隐瞒等失职失责问题，造成不良影响或严重后果的，按照干部管理权限严肃追究责任。

【住房保障】

承诺：增加公租房供给，部分群体优先保障。

追踪：据住建部消息，全国棚改已开工616万套，改善约1400万住房困难群众居住条件。全国公租房分配率已超过90%，各地继续完善公租房配套基础设施。

【就业创业】

承诺：首要关注青年群体就业，促进多渠道就业，支持以创业带动就业。

追踪：人力资源和社会保障部对高校毕业生、行政村外出务工人数、企业岗位等多方面进行动态监测，提高就业培训次数和质量。

开展实施了高校毕业生基层成长计划等针对高校毕业生的就业创业活动。

与财政部合作，对贫困劳动力、农民工等返乡下乡创业人员首次创办小微企业或从事个体经营并且正常运营6个月以上的，给予一次性创业补贴。

据教育部有关负责人介绍，为了更好地服务留学人员回国就业创业，为其提供便利条件，教育部留学服务中心开通了急需引进高层次留学人才绿色通道。对获颁博士学位或特殊情况急需认证的申请者优先办理，做到特事特办，急事急办。

【扶贫】

承诺：再减少农村贫困人口1000万人以上，完成易地扶贫搬迁280万人，对部分无法脱贫家庭实行兜底保障。中央财政新增扶贫投入及有关转移支付向深度贫困地区倾斜。

追踪：记者从国务院扶贫办了解到，中西部20个省区市2017年申请退出的125个贫困县，在今年全部摘掉了贫困帽。

据财政部消息，2018年中央财政补助地方专项扶贫资金1060.95亿元已全部拨付完成，比2017年同口径增加200亿元。新增部分全部用于支持深度贫困地区脱贫攻坚。

国家发改委表示，截至2018年10月，2016年和2017年589万人的搬迁建设任务已顺利完成，今年280万人搬迁建设任务推进有序，年底全国将完成870万人的搬迁建设任务，实现“十三五”建设任务“大头落地”。

2018年9月，国家卫健委联合国务院扶贫办、国家医保局印发《关于进一步加强农村贫困人口大病专项救治工作的通知》，将救治病种增加到21种。

【收入】

承诺：多渠道增加居民收入。

追踪：记者从国家税务总局了解到，2018年10月1日起个税“起征点”从每月3500元上调至5000元。改革实施首月，领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占税改前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。在普遍减税的各行业中，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。

人力资源社会保障部、财政部联合发文，明确从2018年1月1日起提高基本养老金水平，总体提高水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右，预计将有1.14亿名退休人员受益。当前，各地区企业退休人员已全部发放到位，机关事业单位退休人员基本发放到位。

【养老】

承诺：继续开展全国养老院服务质量建设专项行动；制定养老机构等级划分和评定标准，研究建立全国统一的养老机构服务质量评价体系。

追踪：民政部继续推进全国养老院服务质量建设专项行动，截至8月下旬，全国整治养老院服务隐患19.7万项，依法取缔、关停、撤并安全隐患严重、无法有效整治的养老院2000多家。同时，各地养老院都建立了信息档案和问题整治清单。

民政部公布了国家标准《养老机构等级划分与评定》（征求意见稿），面向社会公开征求意见和建议，涵盖养老机构从环境、设备设施、运营管理、服务质量等方面。

【食品安全】

承诺：依据“史上最严格”婴幼儿乳粉配方管理办法，完成对全国婴幼儿配方乳粉生产企业的食品安全生产规范体系检查工作。

追踪：市场监管部门完成对国内108家婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查“三年全覆盖”目标。加强食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治力度，查处案件4.1万件，货值金额16.4亿元，确保群众“买得放心、用得放心、吃得放心”。

新组建国家市场监督管理总局，实现一支队伍管市场，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

【旅游出行】

承诺：降低重点国有景区门票价格，整治旅游乱象，推行八大便民举措方便出行。

追踪：国家发改委介绍，截至2018年“十一黄金周”前，各地已出台实施或发文向社会公布了981个景区免费开放或门票降价措施，其中5A、4A级景区占比超过7成。免费开放的景区74个，降价景区907个。降价景区中，门票价格降幅超过20%的491个，降幅超过30%的214个。

文化和旅游部组织开展了两次“利剑行动”，全国共检查旅游企业24390家，立案1103件，罚款1215.84万元，吊销旅行社业务经营许可证34家。累计下架不合格自助游产品5832条。

记者从公安部获悉，出入境八大便民举措2月1日全部落实到位。自国家移民管理局4月2日成立以来，先后推出多项政策措施，包括办理护照等出入境证件“只跑一次”，中国公民在全国陆海空口岸实现出入境通关排队不超过30分钟，内地居民可在全国范围内异地申请换（补）发出入境证件等，出行更加便利。

【网络通信】

承诺：取消手机流量漫游费，专项行动打击网络传销、电信诈骗。

追踪：7月1日起，三大运营商取消了手机流量漫游费。

工信部表示，天津、海南、江西、湖北、云南5个省市各运营企业于12月1日起正式启用“携号转网”新流程。

工信部要求三家基础电信企业2019年1月1日起在全国正式提供手机号异地销户服务。

记者从公安部获悉，2018年1月至10月，全国破获电信诈骗案件7.6万起，打掉犯罪团伙7564个，捣毁犯罪窝点8419个；共查处电信诈骗违法犯罪人员9.2万人；缴获赃款赃物折合人民币16.9亿元。

【农村农业】

承诺：改善农村人居环境，提高农民收入。

追踪：农业农村部消息，目前农村集体产权制度改革试点范围已覆盖全国1000多个县市区，全国已有超过13万个农村集体经济组织完成改革，共确认集体成员2亿多人，累计向农民股金分红3251亿元。

2018年10月，农业农村部会同山东省政府举办全国农村改厕新技术新产品展示交流活动。近300家企业、科研单位和行业协会参展，交流了成熟技术，提供了多种改厕解决方案，对接了政府、协会、企业之间的需求。

【“放管服”改革】

承诺：推动“放管服”改革不断向纵深发展。

追踪：2018年11月10日起，全国首批106项涉企行政审批事项，分别按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务等四种方式，实施“证照分离”改革。“放管服”改革激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力。

公安部通报施行深化治安管理“放管服”改革便民利民措施。其中，在为群众办理居民身份证提供便利方面提出，今后，群众如果对拍摄的居民身份证相片不满意，可以申请重新拍照3次，从中优选满意相片。公安机关还将为群众提供居民身份证换证提醒服务。群众居民身份证有效期满前3个月，户籍地公安机关将通过微信、短信平台等多种方式提醒群众及时换领新证。

【消费】

承诺：让“买买买”更放心。

追踪：成功举办首届中国国际进口博览会，进一步扩大对外开放，扩大消费品中高端供给，让消费者不出国门就能体验和享受全球好货。

通过了电子商务法，将于2019年1月1日实施。该法强化了对消费者权益的保护，并且增强了对电商平台保障质量、公平交易等方面的责任与约束，让网络消费更放心。