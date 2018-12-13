暖心！“孩子别怕，我在呢！”

一声亲切的“孩子”，一个温暖的拥抱，让手术后醒来的小患者安静下来。这两天，徐州一位女医生把女童拥在怀里的照片走红，引发无数网友围观，称其为“最温暖的拥抱”“医生妈妈”……

那一刻手术室一片安静

女医生把小患者抱在怀中的照片拍摄于第七十一集团军医院的手术室里，一名女童被身穿手术服的女医生拥在怀里，似乎睡在妈妈的怀中。当时这名小患者在麻醉复苏期间，因为陌生的环境加上病痛而变得烦躁不安，本能地伸开双手……接着，一位麻醉女医生就把她抱在了怀里，“孩子别怕，我在呢！”

温暖的拥抱，轻柔的安抚，让女童很快平静下来。“那一刻，手术室瞬间一片安静，仿佛整个世界都是温暖的。”拍摄照片的麻醉科护士长张文凤告诉记者，孩子在温暖的怀抱里安静下来，就这样紧紧地抱着女医生，“我想，这比任何安定情绪的药物都有效”。

孩子醒来变得烦躁不安

在这个家人无法陪伴的、看似冰冷的手术室，这样一个瞬间让人莫名感动。把孩子拥入怀中的女医生名叫杨蔷，是麻醉科的一名医生。记者辗转联系上这名女医生，得知照片中的一幕发生在12月10日。

当时，这名3岁的女童之前被烫伤，在医院做了疤痕整形。在拆线的时候，医生给女童实施了简单的全身麻醉。当孩子醒来的瞬间，因为陌生的环境加上病痛而变得烦躁不安，连脚上的针都给拔掉了。由于家属不能进手术室，看到这种情况，杨蔷便将患儿轻轻拥在怀中，温暖的怀抱让孩子渐渐安静下来。“她就那样紧紧地抱着我，我想观察一下有没有缺氧等情况都不能。”杨蔷说，她就这样静静地抱着孩子，一直保持了十几分钟，直到孩子体征平稳。杨蔷也是一个孩子的母亲，她自己的小孩刚刚3岁，“我们为人父母的，了解孩子的害怕”。

引发无数网友围观点赞

女医生杨蔷把女童拥在怀里的照片走红网络，引发无数网友围观和点赞。“太暖心了”“最温暖的拥抱”“医生妈妈”等赞语扑面而来，更有网友感叹：“其实，医院里不只有冰冷的器械，更有一颗颗医者仁心……”

对于网友的赞扬，杨蔷说这没什么，类似的事情在医院是常有的。记者还了解到，杨蔷曾经在为一名十几岁的外地患者治疗时，自掏腰包拿出500元给了患者家属，因为她觉得患者家庭太不容易了。 据《现代快报》