一周食品观察：民营食品企业发展迅速 粉丝经济带动餐饮行业

编者按：消费升级时代，食品行业经历着前所未有的变革与转型。追求自然、健康、绿色、便捷成为食品产业新方向，食材、口味、包装、加工技术的创新正在带来全新的食品体验。未来产业发展有哪些新趋势、新风尚？消费者在追求品质消费的同时，如何避开雷区？为帮助网友透过现象观察食品产业本质，新华网食品频道特别推出《一周食品观察》栏目，希望通过梳理产业新闻，分析解读产业现象，提供最具价值资讯，服务百姓生活。

上周（12月3日-9日），食品销售和餐饮行业总体情况良好，食用农产品价格小幅上升。

据商务部监测，上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.6%，其中，30种蔬菜平均批发价格为每公斤3.93元，比前一周上涨1.3%，肉类批发价格不同程度上涨，猪肉、牛肉、羊肉价格分别为每公斤21.02元、55.96元、55.73元，比前一周分别上涨0.8%、0.5%和0.4%。

为加强食品安全监管工作，支持民营食品企业发展，近日，市场监管总局召开食品企业座谈会，与部分民营食品企业家座谈交流。市场监管总局副局长孙梅君指出，要强化企业诚信自律意识，落实食品安全主体责任；对食品新业态、新模式实施审慎包容监管；发挥信用监管作用，建立“黑名单”制度。

上周，200多位企业家参加了2018中国企业家博鳌论坛，共同探讨品牌强国战略。近年来，我国企业迅猛发展，人们可以真切地看到企业带给社会的巨大价值，民营食品企业在其中扮演了重要角色，为行业创造了一批经典品牌形象。

随着消费人群趋向于年轻化，80后、90后成为消费者市场的主力军。年轻消费者更注重好玩、个性有趣、参与互动性高，他们喜欢尝试新鲜、个性化的产品。以粉丝经济为核心的“网红”餐饮企业依靠庞大的粉丝量迅速发展。

据了解，这类“网红”餐厅通常在社交媒体上走红，经营者在餐品设置、产品包装、店铺环境上花费了不少的心思。消费者在享用美味的同时，还会将“高颜值”的餐品和环境通过公众号、朋友圈、餐饮垂直类客户端等平台传播出去，吸引更多的消费者前来就餐。相比传统的传播方式，这种方式成本较低，传播力度强，受众广泛，在一定程度上带动了餐饮行业的发展。

观察周内，食品行业整体向好，但也存在着不尽如人意的地方。近日，“过水蟹”假冒阳澄湖大闸蟹的事件被曝光，引起消费者不满，对阳澄湖大闸蟹造成了不良影响。对此，市场监管总局立即要求江苏省市场监管部门针对媒体反映问题组织开展执法检查，依法严厉查处假冒阳澄湖大闸蟹地理标志、欺诈消费者违法行为，督促相关市场监管部门依法履行职责。

江苏省市场监管局对全市水产交易、农贸市场大闸蟹相关经营户开展拉网式检查，拆除违规使用“阳澄湖大闸蟹”广告牌45处，没收涉嫌违规使用“阳澄湖大闸蟹”包装盒2060余只、假冒防伪蟹扣5万只，查获“过水蟹”311箱（3110只），发出责令改正通知书98份。

提到水产品，消费者往往对“野生”青睐有加，认为“野生”意味着天然、绿色和健康。但事实上野生水产针对比养殖水产好吗？上海海洋大学水产与生命学院教授成永旭认为，目前大部分野生水产品的口感要比养殖的好，但野生环境的污染存在时序、空间等不确定因素，食用野生水产品存在一定的安全隐患。消费者在选择水产品的时候应当有所注意。

为规范食品等行业广告内容，近日，《市场监管总局办公厅关于做好药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查工作的通知》中指出，“三品一械”（即药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品）广告必须真实、科学、准确地向公众介绍产品信息，其表现形式和宣传效果不得对公众造成误导。“三品一械”广告不得含有表示功效、安全性的断言或保证等内容，不得使用广告代言人做推荐、证明，不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布“三品一械”广告。