医务人员要把功夫下在提高大众健康上

中共十九大报告和今年政府工作报告均提出加快建设创新型国家。坚持创新是第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来，这已经成为全社会的共识。

从“天眼”探空到“蛟龙”探海，从量子卫星到“太湖之光”超级计算机……随着创新驱动发展战略的大力实施，国家一大批重大科技成果相继问世。近年来，我所在的山东省肿瘤医院坚持创新发展，也取得了不错的成绩。

坚持创新驱动。10年间，山东省肿瘤医院先后荣获3项国家科技进步二等奖，1项省科技进步最高奖和6项省部一等奖，2017年5分以上SCI论文数量全省第一。各项业务指标稳步增长，目前放疗专业国内领先，医院整体水平走在国内前列，已连续6年位列全国肿瘤专科第6位。

提升人才队伍整体水平。人才强，才有科技强，才能带动学科强、医院强。我们牢固树立“人才资源是第一资源”的观点，始终把人才培养和梯队建设作为医院工作的重中之重来抓，现拥有一支由院士、“泰山学者”“长江学者”等专家组成的结构梯队合理、专业分布科学的人才队伍。努力为人才成长搭建平台，实施“十百千”人才工程，每年选派重点学科带头人、业务技术骨干、优秀中青年同志赴国外知名医院、科研机构和高等院校进修深造，即每年10人，每人10万元共计100万元，10年培养100人投入1000万元，培养学科发展的中坚力量。

把“文章”写在提高病人疗效上、写在如何提高大众健康上。发展离不开创新，在当前激烈竞争的医疗市场中，不创新就等于死亡。我们强调不能唯创新而创新，科研创新要以解决实际临床问题为出发点。创新不一定都要高大上，既可以“阳春白雪”，也可以“下里巴人”。临床研究创新发展并非简单合并，不是说技术的搬家或简单叠加，从左口袋到右口袋就是创新了，而是要以临床问题为导向，发现新的组合，解决临床实际问题。我们是临床实践者，也是科研工作者，既要做好临床医疗，又要抓好科研创新，两条腿走路才能走得快，走得稳，走得远。

中国特色社会主义进入新时代，新时代意味着新格局、新境界、新高度。把握新时代，认清新形势，完成新任务，推动医院又好又快发展是摆在我们面前的重要课题。我们要积极抢抓机遇，瞄准世界前沿，抓住大趋势，甘坐冷板凳、勇做栽树人，脚踏实地地干好工作，推动医学科学发展，为全国卫生事业发展作出我们新的更大的贡献。

（作者于金明，全国人大代表。现为中国工程院院士、山东省医学科学院名誉院长、山东省肿瘤医院院长。2005年4月获“全国先进工作者”称号；2004年2月获评“全国卫生系统先进工作者”；2001年4月被授予“全国五一劳动奖章”。张川整理。）