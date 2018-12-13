错转患者暴露双向转诊漏洞

据报道，姚女士的父亲近日意外摔伤，江苏省昆山市第一人民医院安排的转院救护车，没有将患者送到上级医院苏州大学附属第一医院平江院区，却送到了民营的苏州平江医院。昆山市卫生计生委进行调查后，认为此事属救护车司机理解错误。目前，该院已责成当事司机作出书面检查，并表示将根据医院有关规定进行进一步处理。

救护车司机理解错误，进而将患者转错地方，这种可能性是存在的。一些民营医院在名称、网站等方面与公立医院十分接近，假如救护车司机没有认真核对信息，完全可能张冠李戴。然而，即使患者被错转真是因为司机理解错误，也暴露出双向转诊方面存在漏洞。当前，我国正在构建分级诊疗、双向转诊的就医模式，连中间环节的信息理解差错都能致使双向转诊无法准确、顺畅地达成，足见分级治疗运行机制没有完全理顺。

双向转诊需要有一套完整的规则，把如何转、何时转、转什么等问题以制度形式一一解释清楚。但当前普遍存在的现象是，双向转诊多数停留在“单向转出”的初级阶段，操作缺乏规则约束，存在很大的随意性。倘若在这起事件中，昆山市第一人民医院与苏州大学附属第一医院平江院区之间的转诊规则十分明确，并有双向转诊信息交流平台，错转完全可以避免。

建立双向转诊的具体规则，对患者的好处是十分巨大的。转出并非一转了之，转入也并不意味着重复一遍诊疗程序。向上转诊，若能实现病历共享，诊疗过程可无缝延续，同时节省医疗开支。向下转诊，若转出医院能跟踪服务，患者不仅无需担心医疗质量，还可提高后续治疗的报销比例。这样的双向转诊，才能确保患者流动井然有序。（时本）