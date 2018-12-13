带量采购试点城市平均药价腰斩

国家组织的“4+7”城市药品集中采购试点拟中选结果目前正在网上公示。此次集中采购试点包括北京、天津、上海、重庆4个直辖市和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安7个城市。据悉，本次共有25个品规拟中选，与试点城市去年同种药品最低采购价相比，药价平均降幅52%。

怎么保证药品高质低价

“国家组织药品集中采购试点的目的是让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品。”试点办负责人表示，本次集中采购药品坚持质量标准，只允许原研药、仿制药一致性评价参比制剂、通过一致性评价仿制药或2016年及以后批准的仿制药入围参与竞标。

“带量采购”是本次集中采购试点最大的亮点。试点城市委派代表组成联合采购办公室汇总了11个试点城市的用药数量，在采购公告中明确了每个品种的采购量。国家卫健委卫生发展研究中心研究员傅鸿鹏表示，带量采购是我国多年来药品采购一直争取达到的目标。与不带量的集中采购相比，带量可以给药品企业明确的销售承诺和预期，从而可以给出更优惠的价格，让患者获得更多收益。同时，减少药品购销过程中的灰色空间，避免“二次公关”、医院“二次议价”等问题。比如试点城市用于乙肝治疗的仿制药恩替卡韦价格降至0.62元/片，降幅高达94%。

患者能享受多大降价空间

带量采购药品试点城市消息一发布，就引发了民众的热议。诸多疑问也逐渐显现：患者最终能够享受多大的降价空间？药价如此之低，将对药企的销售额有何影响？药品质量能否保障？

“自从医疗机构取消药品加成之后，患者的药品购入价格与医院商业采购的药品价格是一致的，即患者能够享受到本次带量采购带来的不打任何折扣的降价空间。”首都医科大学附属北京康复医院康复药学中心主任杜广清在接受科技日报记者采访时表示。以前文提及乙肝仿制药为例，全国数千万乙肝患者购买该药所花的一年费用将从上万元降到几百元。

“作为本次联合采购的主体，公立医疗机构也将会按照国家卫生健康委等相关政府部门的政策规定要求，向中标企业采购指定药品，并根据医疗机构药事管理与药物治疗学委员会制度的相关规定，按照一定流程纳入医院的药品目录。”杜广清指出。

药品行业或迎来大洗牌

对于药企业来说，此次国家动作或将在一定程度上推动行业洗牌。中标企业可迅速吞下大量市场份额，当然其所付出的代价是给出最低的价格。

“药价虚高严重是我国医药领域存在的突出问题。根据权威部门调查资料，在药品销售价格中，生产企业的生产成本和合理利润，仅占了较小的部分。因此这些拟中选药品价格大幅度下降后，挤掉的主要是销售费用等‘水分’，药品生产企业还是能赚钱的。”联采办负责人表示，是否参加采购的报价是由入围的生产企业根据生产经营情况自主决定的。据了解，拟中选的企业都愿意自主降低价格以价换量。

以价换量、以量降价的做法诚然能够让中标药企和患者双方均享受到一定的利益，但药品质量能否保障？这是民众最关心的问题。对此，相关负责人表示，中选后药品监管部门将强化监督检查和产品抽检，加强全生命周期质量监管，确保一致性评价不是“一次性”评价。杜广清认为，带量采购给中标企业带来的是长期促进作用，但需要较为完善、系统且持续的配套政策保障。中标企业需要对药品足量供货、低价高质负责，以期增强其后续的竞争力；医疗机构也应按照采购协议及时支付企业货款；相关政府部门则应出台整套规章制度，引导、刺激企业、医疗机构、医疗保险基金经办机构等多方有序、可持续地开展工作，方能保证患者的长期受益。