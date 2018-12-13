“癌盾”防不了癌 却能检验人的判断力

“姐，公司回馈老顾客，有个价值1.28万元的泰国游，店里就有一个名额，咱俩这么熟，我肯定推荐你去。”王丽（化名）接到了相识多年的美容院姐妹的电话，喜滋滋地准备开始一场说走就走的旅程，殊不知，她已经渐渐走入了大连思兰德生物科技有限公司（以下简称思兰德公司）精心设计的圈套。

近日，公安部组织指挥浙江等地公安机关破获特大海外医疗诈骗案，抓获犯罪嫌疑人132名，冻结涉案资金7000多万元，破获案件2000余起，扣押假药3000多箱及一大批涉案物品。

美容院只是思兰德公司“挂羊头卖狗肉”的“羊头”，当王丽真正踏上泰国时，豪华酒店、名车接送、游艇出海，这一系列“破冰”活动让王丽对工作人员的信任达到峰值，随后便会被安排到一家所谓的正规医院进行参观并免费体检，再由一位“医学专家”出面为王丽解读全英文的体检报告，最后无一例外地被告知“患癌风险巨大”。这时，思兰德公司的重磅产品——“癌盾”就会顺其自然地出现在王丽面前。

在“医学专家”的措辞里，这个主要成分为番茄红素和青花素的“药品”被渲染成了能够抑制癌细胞活跃度、连续服用5年防癌率达97.6%的防癌神药。该药自然价格不菲，9.8万元至39.8万元不等，王丽在两年期间被骗600余万元。

“目前没有充足的临床数据证实番茄红素、青花素有普遍性的防癌、抗癌效果。”中国医科大学航空总医院放疗科负责人、副主任医师王光胜在接受科技日报记者采访时表示，番茄红素、青花素确有抗氧化、提高免疫力的效果，但是否有抗肿瘤疗效、有多大效果、其制剂有无副作用等诸多问题尚没有科学定论，也无相关临床试验数据公布。

尽管番茄红素、青花素防癌效果缺乏临床证据，但另外一个问题也随之被抛到了民众面前：癌症究竟能否靠药物、保健品预防？“癌症有很多种，单靠某一药物或保健品想要预防所有癌症显然是不可能的。”王光胜告诉记者，很多癌症病种的发病机制目前尚不清楚，很可能是多种因素共同作用的结果，在此情况下预防谈何容易。目前唯一能够做到一定程度预防的癌症只有宫颈癌，这也是建立在其发病机制明确、单一，长时间的研发和大量临床试验数据支撑的基础之上。“如果没有真实、权威的临床数据，任他舌灿莲花也不要相信某一保健品或药物能‘全方位’防癌。”

专家点评

郑念 中国科普研究所科普政策研究室主任、研究员

具有科学精神的最重要表现之一是秉持着批判和怀疑的态度看待问题，根据事实依据下判断、做决策，如果缺少怀疑的精神就容易上当受骗。随着科技的发展，骗子的“技术”也不断提高。常用的手法是利用似是而非的新概念、新名词，打着高科技的旗号骗人，配合以多种手段获取信任，当这种信任一旦建立，如不具备理性的判断力和坚定的科学素养，很容易被人“牵着鼻子走”。

我们应该保持怀疑的精神，更要接受科普宣传。科普的功能就是唤醒大家的科学意识，克服对未知的恐惧，激发民众的求知欲，去主动寻找真实的科学依据，从而支持自己做出理性抉择，防止打着感情牌的欺骗。