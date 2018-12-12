2018中国农产品产销对接行走进广西

12月7日-8日，“2018中国农产品产销对接行”活动在广西南宁举行。会上，由商务部市场体系建设司指导，中国蔬菜流通协会等单位发起、组织成立的全国农产品流通企业扶贫联合体正式成立。

2018全国农产品产销对接行（广西）对接会现场

商务部副部长王炳南出席活动并致辞。他表示，农产品产销对接关系到农民的钱袋子和居民的菜篮子，是直接影响群众获得感和幸福感的民生工程。今年以来，商务部在全国开展农产品产销对接行活动，组织各级商务主管部门和中国蔬菜流通协会等行业协会，广泛动员农产品批发市场、连锁超市和电商平台等农产品流通企业，深入农产品主产区，与农业生产主体进行对接，多渠道拓宽农产品营销渠道。

中国蔬菜流通协会执行会长戴中久表示，中国农产品流通企业扶贫联合体将全面助力贫困地区发展农特产品生产、加工和流通，未来将在产销对接、精准扶贫等活动中，整合全国各类农特产品流通产业链相关资源，服务于贫困地区农特产品的有效流通。

据悉，本次对接活动共吸引了全国167家采购企业与广西300余家农产品生产主体。