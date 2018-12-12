结直肠息肉， 一经发现应立即手术切除

结直肠息肉一经发现，应立即手术切除。专家解释，因为肠镜下很难判断息肉是良性的还是恶性的，而且息肉可能会发生癌变。而且，结直肠息肉的手术，可以跟医生预约日间手术，当天手术完就能回家，这将大大节省费用，而且在家休养，对促进康复大有帮助。

有家族史，年龄越大越容易长结直肠息肉

结直肠息肉是由于结直肠黏膜表面突出到肠腔内的一种赘生物，而不管它的大小、形态及其组织学类型，在未确定病理性质前均称为结直肠息肉。广州市第一人民医院、广州消化疾病中心主任医师周永健说，在病理学上，息肉可以分为腺瘤性、错构瘤性、炎症性和增生性，其中以腺瘤性最为常见。

为什么结直肠上会长出息肉，病因目前尚不清楚。周永健认为，可能与遗传、年龄、饮食（高蛋白、高脂肪、辛辣饮食）、吸烟、酗酒等多种因素有关。有结直肠息肉家族史的人群发病率高，年龄越大，发病率越高。

肠镜可早期发现结直肠息肉

“腺瘤性息肉和锯齿状息肉容易发生癌变。”周永健说，“腺瘤性息肉又可以分为管状腺瘤、绒毛状腺瘤和管状绒毛状腺瘤。其中绒毛状腺瘤发生癌变风险较大。”

然而，结直肠息肉早期几乎没有任何症状。当息肉增大到一定程度后，才会出现腹痛、便血、腹泻等表现，但是此时息肉往往已经发展成结直肠癌。所以，要早期发现结直肠息肉，必须做结肠镜检查。

结直肠息肉必须手术切除

结直肠息肉一经发现，应立即手术切除。因为肠镜下很难判断息肉是良性的还是恶性的，而且息肉可能发生癌变。周永健说，目前对于结直肠息肉的手术，在市一医院可以跟医师预约手术日期，安排手术当天到日间病房住院，当天进行手术，当天或次日即可回家休息（术后患者本人或家人有自我照顾能力）。日间手术方便了患者，比如减少了住院天数和住院医疗费用。

不同的息肉，可用不同的手术方法去除

大部分结直肠息肉不需要进行开腹手术，在结肠镜下就可以切除。周永健向记者介绍，小的息肉可以用热活检钳凝除，较大的息肉则可以用热活检钳钳除，带蒂的息肉可以用圈套器圈除，而大息肉和扁平的息肉则需要行EMR（内镜下黏膜切除术）或ESD（内镜黏膜剥离术）。