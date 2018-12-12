安徽将打造“黄金一小时”生命医学救援网络

记者从安徽省政府办公厅获悉，《安徽省直升机医学救援工作方案（试行）》（简称《方案》）日前正式发布。根据该方案，安徽将打造覆盖全省的“黄金一小时”生命医学救援网络。

《方案》要求，将按照“100-150公里飞行半径、接报后15分钟起飞、30分钟到达”的标准布局，实现“黄金一小时”生命医学救援网络覆盖安徽全省，到2020年，基本建成全境、全时、高效的直升机医学救援体系。

为实现这一工作目标，安徽将在全省16个市部署直升机并建设停机坪和机库等配套设施，在61个县（市）和黄山、九华山等旅游景区、大流量长距离高速公路沿线等特定场所建设直升机临时起降点。

截至目前，安徽省已在合肥、蚌埠2市建有两个空中医疗救援基地，已有27个120急救中心和45家医院与通航企业建立了合作关系，多次成功实施医学救援及转运危重病人任务。（据新华社合肥12月10日电 记者汤阳）