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肾病有五个时期，糖友们要分别对待

郑州市第三人民医院肾病风湿免疫科主任吴宪鸣

2018年10月14日08:48 来源：人民网-健康时报

在糖尿病的众多并发症中，糖尿病肾病是较为严重的一种，因其进展缓慢，症状不明显，很容易被患者忽视。糖友在糖肾的不同分期做法也有很大不同。

肾功能正常期：患者在此期间一定要注意控制好血糖、血压、血脂、尿酸等因素，选择降血压、降血脂等药物时，应该将对肾功能的影响考虑在其中;保持良好的生活方式，戒烟忌酒、适当运动;遵医嘱选用合适的降糖药。

间断微量白蛋白尿：糖友在保持良好生活方式的基础上，要避免使用磺脲类降血糖药物，同时积极使用胰岛素控制血糖。

早期糖尿病肾病期：在此期间糖友的尿液中可检测出持续性的微量白蛋白，因此，糖友要注意低蛋白饮食，同时要注意感染、高尿酸血症、泌尿系结石梗阻、肾积水、肾毒性药物等对肾脏的损害。尽早使用胰岛素控制血糖，避免使用经肾脏代谢的降糖药。

临床糖尿病肾病期：患者会出现持续性大量蛋白尿，肾小球滤过功能减退，此外，还会出现浮肿、贫血等情况，此时患者应在糖尿病饮食中，选用优质动物蛋白;高度浮肿者，除严格限制钠的摄入外，还应适当扩容利尿(在输注血浆的同时使用利尿剂)，从而增加尿量，减少水肿。

肾衰竭期：这一时期糖友饮食要低盐、低蛋白、低脂肪。这一时期必须透析治疗，透析方式包括腹膜透析和血液透析。

(责编：李轶群、杨迪)


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