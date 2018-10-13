头发干燥可能缺锌！快对照症状补营养

如果发现自己有以下症状，则表示身体可能正缺乏某种营养，建议去医院进一步确诊，然后遵医嘱补充营养。

头发干燥、变细、易断、脱发

可能缺乏的营养：蛋白质、能量、脂肪酸、微量元素锌。

营养对策：每日保证主食的摄入。每日保证3两瘦肉、1个鸡蛋、250毫升牛奶，以补充优质蛋白质，同时可增加必需脂肪酸摄入。每周摄入2~3次海鱼，并可多吃些牡蛎，以增加微量元素锌。

夜晚视力降低

可能缺乏的营养：维生素A。

营养对策：增加胡萝卜和猪肝等食物的摄入。膳食物中的维A来源于两部分：一部分是直接来源于动物性食物提供的视黄醇，例如动物肝脏、蛋黄、奶油、其它动物内脏等;另一部分则来源于富含胡萝卜素的黄绿色蔬果，如胡萝卜、油菜、辣椒、番茄和橘子等。

舌炎、舌裂、舌水肿

可能缺乏的营养：B族维生素。

营养对策：长期进食精细米面、长期吃素，很易造成B族维生素的缺乏。为此应主食粗细搭配、荤素搭配。素食人群，每日应补充一定量的复合维生素B族补充剂。

嘴角干裂

可能缺乏的营养：维生素B1和烟酸。

营养对策：维生素B1在动物肝脏、鸡蛋黄、奶类等含量较为丰富。为此，每周应补充1次(2~3两)猪肝、每日应补充250毫升牛奶和1个鸡蛋。谷类食品深加工会造成维生素B1大量丢失，因此主食应注重粗细搭配。而烟酸主要来自动物性食物，尤其是猪肝、鸡肝等，要及时补充。(北京市营养源研究所总工程师蒋峰)