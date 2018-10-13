十月板栗笑哈哈！生吃补肾熟吃健脾

俗话说，“十月板栗笑哈哈”，又到了街边糖炒栗子店排起长龙的时候，拿着热气腾腾的栗子，用指甲切一下，一掰即开，一股浓烈的栗子香味就立马入鼻，吹一吹赶紧尝尝，香得很。

板栗里边干货多

国家二级公共营养师高睡睡：吃板栗很顶饱，也被称为铁杆庄稼。栗子是树本坚果，但和核桃、花生这样富含油脂的坚果不同，栗子中的淀粉含量很高，可以充饥解饱并看作杂粮的一种。而且，相同重量的熟栗子仁和熟米饭相比，栗子水分少“干货”多，比米饭饱腹感强、血糖反应更低、耐饿时间更长。栗子富含胡萝卜素、维生素B族和维生素C，尤其是维生素B2的含量至少是大米的4倍，熟板栗中的维生素C和钾元素都很高。

还有，栗子凉了应加热后再吃，否则凉栗子中的淀粉会有部分回生，回生的淀粉很容易穿小肠而过，成为大肠细菌的食物，造成产气腹胀。给人一种栗子难以消化、容易胀肚的印象。

板栗入菜更香甜

国家高级中式烹调师牛国平：栗子除了水煮和糖炒的食用方法外，在烹饪中也是一把好手，入菜、做主食、熬粥、做馅样样行。

板栗中淀粉含量很高，完全可以做主食。把栗子蒸熟压粉，掺和到面粉(玉米面)里，或与七成白面粉和三成玉米面掺和到一起，做成馒头或窝头等主食食用，既能吸收栗子的营养，同时又可避免吃多了栗子肠胃不舒服的现象。或者熬粥时加点剥皮后的栗子，易于消化。

板栗做菜肴最常见的就是板栗烧鸡。把肉类原料按常法先烧(炖)至八成熟，再加入栗子一起烧(炖)熟成菜，可以让肉的香味和栗子的香味充分融和在一起，使其营养更为互补。

做馅也不错，把栗子肉蒸熟压泥，加适量糖和油拌匀成栗子馅，做成糕饼，最适用于饮食少、身体瘦弱的人食用，以增加食欲，调理肠胃。

板栗生吃补肾熟吃健脾

石家庄市中医院制剂室主任中药师吴文博：中医认为栗子味甜性温，入脾、胃、肾，主要功效为养胃健脾，补肾强筋。板栗的吃法大体分为生吃、熟吃两种。一般认为生吃补肾，熟吃健脾。

生吃板栗可以防治肾虚引起的腰膝酸软、腰腿不利、小便增多以及外伤后引起的骨折、瘀血肿痛和筋骨疼痛等症。生食板栗还有止血的功效，若将生板栗去壳捣泥，涂于患处还可以治跌打损伤、淤血肿痛等。

板栗可炒或蒸煮熟吃。对于“脾虚”特别是小儿面色无华，体倦乏力，形体偏瘦，厌食或拒食的小儿脾虚证，可将板栗仁蒸煮熟磨粉制成糕饼食用，或用板栗和粳米熬制的板栗粥调理胃肠。这种吃法也适合治疗老年人由于机能退化所致的胃纳不佳,气虚乏力。



