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两部门要求禁止进口携带日本等三国猪及制品

蔡岩红

2018年10月13日08:30 来源：法制网

两部门要求禁止进口携带日本等三国猪及制品

海关总署和农业农村部近日发布公告，鉴于保加利亚、日本、比利时出现猪瘟疫情，我国将禁止直接或间接从保加利亚、日本及比利时三国输入猪、野猪及其产品，停止签发从三国输入猪、野猪及其产品的《进境动植物检疫许可证》，撤销已经签发的《进境动植物检疫许可证》。

公告称，8月31日，保加利亚官方向世界动物卫生组织(OIE)紧急通报，保加利亚瓦尔纳州(Varna)发生1起野猪非洲猪瘟疫情。9月9日，日本岐阜县发生1起古典猪瘟疫情。14日，比利时官方向世界动物卫生组织(OIE)紧急通报，该国境内发生2起非洲猪瘟疫情。

为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》等有关法律法规的规定，两部门要求，禁止直接或间接从这三个国家输入猪、野猪及其产品，停止签发从这三个国家输入猪、野猪及其产品的《进境动植物检疫许可证》，撤销已经签发有效期内的《进境动植物检疫许可证》；自公告发布之日起启运的来自这三国的猪、野猪及其产品，一律作退回或销毁处理。

公告明确，公告前启运来自这三国的猪、野猪及其产品要加强检疫，经检疫合格后方可放行；禁止寄递或旅客携带来自这三国的猪、野猪及其产品入境，一经发现，一律作退回或销毁处理；途经我国或在我国停留的进境船舶、航空器和铁路列车等运输工具上，如发现有来自这三国的猪、野猪及其产品，一律作封存处理，且在我国境内停留或者运行期间，未经海关许可，不得启封动用。其废弃物、泔水等，一律在海关的监督下做无害化处理，不得擅自抛弃；对边防等部门截获的非法入境的来自这三国的猪、野猪及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

据了解，非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，猪主要通过接触病毒或者污染物或被感染的蜱叮咬后而感染，潜伏期为15天，世界动物卫生组织(OIE)将其列为法定报告动物疫病，我国将其列为一类动物疫病，是重点防控的外来病。非洲猪瘟不是人畜共患病，不感染人。记者蔡岩红

(责编：马晓慧、许晓华)


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