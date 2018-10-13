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稻香村商标战再掀波澜 北稻被判停止使用“稻香村”文字标识

胡可璐

2018年10月13日08:29 来源：新华网

南北稻香村商标争夺战又有了新进展。10月12日，江苏省苏州工业园区法院对苏州稻香村食品有限公司(以下简称苏州稻香村)诉北京稻香村食品有限责任公司(以下简称北京稻香村)侵害商标权纠纷案作出一审判决。判决书显示，被告北京稻香村停止在其糕点商品包装上使用“稻香村”文字标识，并赔偿原告苏州稻香村经济损失115万元。

判决内容显示，被告北京稻香村侵犯了原告苏州稻香村第352997号注册商标专用权。据悉，苏州稻香村所持有的352997号注册商标，即由“稻香村”和拼音首字母“DXC”组合成的圆形图案，商标注册于1989年。法院经审理认为，原告北京稻香村在涉案商品包装上载明的“稻香村”文字标识，与苏州稻香村使用商标近似，容易导致混淆，属于侵犯注册商标专用权的行为，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

据了解，苏稻与北稻在商标方面的纠纷已长达十余年，两家的商标纠纷主要围绕着“稻香村”商标使用权等方面展开。2015年，北京稻香村起诉苏州稻香村，苏稻随即发起反诉。至今，苏州稻香村在北京知识产权法院、东城区人民法院、江苏省苏州市工业园区法院等地5次对后者发起诉讼(北京3起，苏州2起)。（胡可璐）

(责编：马晓慧、许晓华)


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