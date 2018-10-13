曹妃甸患者家门口享受安贞医院专家坐诊

尽管已经康复一年多，河北唐山曹妃甸人张贺星依然不时在“病友”微信群里分享自己在曹妃甸区医院接受北京专家治疗心血管疾病的经历，并把北京的专家推荐给有需要的人。

张贺星所推荐的专家叫王苏，安贞医院副主任医师。每周四下午下了手术台，王苏在办公室吃完盒饭，便搭乘地铁到北京南站，由北京南站乘坐高铁到唐山，再由唐山到曹妃甸区医院，周五坐诊，周六原路返回。自2016年7月26日安贞医院曹妃甸心血管病介入诊疗中心揭牌之日起，王苏如此往返已两年有余，雷打不动、风雨无阻。

如果没有北京专家坐诊曹妃甸区医院，张贺星在上一次病情反复之后将不得不踏上去往北京的寻医路。进京找医院、排队、挂号、等专家、术后住院、家属陪同、定期复查，这一番折腾，张贺星粗略算了一下，除了手术本身需要的费用，其他不必要的花费大概需要3000元。

“此前，曹妃甸区医院没有心血管病介入诊疗中心，曹妃甸患者需要去唐山市就医，或者直接去北京就医。借助京津冀协同发展的机遇，2016年7月京曹医疗卫生系统开启合作，曹妃甸区医院和安贞医院对接，填补了曹妃甸区医院在心血管病介入治疗方面的空白。”曹妃甸区医院副院长孙善卫颇有感触地说，没有京曹医疗合作，就没有曹妃甸区医院心血管病介入诊疗中心。

王苏在曹妃甸区医院心血管病介入诊疗中心成立两周后就开始担任每周五的坐诊专家。“患者来到区医院，周五动手术，下周一就能回去。后期复查更方便，一大早来区医院复查，上午十一点就能拿到结果，不耽误回家吃中午饭。”曹妃甸区医院心内科主任孙春霞告诉记者，曹妃甸心血管病患者在家门口就医不仅便利，而且可以直接享受到与北京同城化的医疗水平。

“对于心脏搭桥、心脏换瓣等在曹妃甸区医院做不了的复杂手术，通过曹妃甸区医院和安贞医院合作关系，曹妃甸患者可直接转到安贞医院动手术，省去了排队挂号等环节。”孙春霞介绍，患者后期也不需要回安贞医院复查，直接在曹妃甸区医院复查就可以，两家医院互认检查结果。

曹妃甸区医院心血管病介入诊疗中心成立当年计划做100例手术，实际完成了128例。每周五王苏坐诊的时候，也是曹妃甸区医院心内科医护人员全科总动员的时候。“王苏医生的加入，为曹妃甸区医院心血管病介入诊疗中心的医疗技术水平带来了很大提升。”孙善卫介绍，合作之初，曹妃甸区医院心血管病介入诊疗中心的十多名医护人员就到安贞医院进修，两年多来，在王苏医生的带领指导下，他们已经成为曹妃甸区医院的一张“名片”。“几乎所有的曹妃甸心血管疾病都选择在曹妃甸区医院就医，同时还辐射到周边其他地区。”

截至目前，曹妃甸区医院已做心血管介入手术近800例。北京安贞医院的专家风雨不误，先后134人次来曹诊疗坐诊、手术，所治愈的患者中有160多名是曹妃甸以外地区的。

“从长远来看，京曹医疗合作不仅为曹妃甸及周边患者提供了与北京同城化的医疗服务水平，更为广大北京在曹妃甸工作的人提供了家门口的医疗服务保障。”在曹妃甸卫生和计划生育局副局长叶金山看来，随着京津冀协同发展的深入推进，像首钢京唐公司这样的北京企业会不断落户曹妃甸，在曹妃甸工作的北京人也在持续增加，为这些人提供与北京同城化的医疗服务保障，让他们在曹妃甸感受到“家”的便利，是曹妃甸为承接北京非首都功能疏解提供服务保障不可或缺的一部分。