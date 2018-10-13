新疆：“健康扶贫”助力群众摆脱“因病致贫”“因病返贫”

“以前担心花钱怕去医院，现在有了健康扶贫政策，解决了我的后顾之忧。”新疆和田市玉龙喀什镇农民麦热木尼萨汗·麦吐尔送今年住院治疗结核病和胆结石，医疗费用共4200多元，个人只花了300多元。

近日，记者在和田地区人民医院采访时看到，医院为贫困群众开通“绿色通道”：就诊享受取消门诊挂号费，住院实行“先诊疗、后付费”，出院时实行“一站式结算”，使贫困人口就诊流程和看病就医费用明显缩减。

记者了解到，在脱贫攻坚主战场的南疆地区，结核病呈高发态势，是造成群众“因病致贫”“因病返贫”的重要原因。

和田地区卫生计生委党组书记、副主任热比亚·阿布都热合曼介绍，和田地区近年来实施肺结核患者集中隔离治疗和15岁以上人群肺结核病筛查工作，对所有发现、报告的肺结核病患者根据疾病分类，制定个体化治疗方案，采取6至8个月全程集中隔离住院治疗的措施，做到应治尽治。

截至9月中旬，当地已治疗5621人，患者均享受免费普查筛查、免费集中隔离治疗、免费每日营养三餐、免费提供生活用品、免费接送患者的“五免费”政策，大大减轻结核病患者家庭的经济负担。

新疆维吾尔自治区卫生计生委党组书记、副主任殷宇霖表示，“十三五”以来，在国家卫生健康委、对口支援省市大力扶持下，对口支援资金项目优先支持新疆健康扶贫工作，将受援地区尤其是南疆四地州健康扶贫项目作为最优先、最重点的民生项目纳入对口支援范围，加大项目资金投入，助力脱贫攻坚工作。

在近日举行的2018年全国卫生健康系统援疆工作会议上，国家卫生健康委提出，今后卫生健康援疆工作将以南疆为重点，采取更加集中的支持、更加有效的举措、更加有力的工作，实施三年攻坚行动，将贫困人口看病就医费用个人负担部分控制在可承受范围内，将大病专项救治范围扩大到20个病种，将地方病、传染病综合防治作为健康扶贫主攻方向，集中优势资源和力量合力攻坚，打赢新疆健康扶贫攻坚战。（潘莹）