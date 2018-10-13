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中国中药协会发布团体标准规范当归等中药材生产加工

梁强、梁军

2018年10月13日08:24 来源：新华社

近日，中国中药协会团体标准《当归、党参、黄芪（鲜制）无硫加工技术规范》在甘肃陇西发布。中医药业界人士认为，这一标准将成为对中药材生产标准体系的有益补充。

据介绍，国内在中药产地加工和饮片炮制方面存在技术差异，缺乏相应规范，特别是中药材加工多以药农小作坊为主，中药饮片质量参差不齐。如何通过规范中药材生产过程，确保优质、稳定、有效、可控的中药材原料生产已成为中药界共同关注的问题。

《当归、党参、黄芪（鲜制）无硫加工技术规范》标准由中国中药协会提出，甘肃省药品检验研究院、中国食品药品检定研究院、陇西保和堂药业有限责任公司、甘肃惠森药业发展有限公司、甘肃神农文峰药业有限公司、四川省天府神龙中药饮片有限公司及多家科研单位共同起草。

专家认为，这是对中药材生产标准体系的有益补充，其制定和颁布对于道地中药材当归、党参、黄芪规范化种植、采收、产地鲜制无硫加工等全过程质量管控，确保优质、稳定、可控的中药材实现标准化生产具有重大意义。

中国中药协会《当归、党参、黄芪（鲜制）无硫加工技术规范》团体标准有诸多亮点。首先是把二氧化硫的限度降低到10毫克／公斤，提高了产品的安全性；其次含量指标高于现行中国药典控制水平，提升了产品质量；最后采用红外光谱技术，增强了真伪鉴别方法的专属性，便于控制非法掺伪现象。（梁强、梁军）

(责编：马晓慧、许晓华)


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