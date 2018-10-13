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京津冀鲁辽签署协议推动卫生健康协同发展

闫祥岭

2018年10月13日08:24 来源：新华社

京津冀鲁辽五地卫生部门11日签署合作协议，建立区域卫生健康协同发展工作机制。

京津冀鲁辽卫生健康协同发展峰会11日在济南召开，在峰会现场，京津冀鲁辽五省市卫生计生委签署《环渤海地区（京津冀鲁辽）卫生健康协同发展合作协议（2018-2020年）》，将从加强医疗服务区域合作、推进公共卫生计生区域联动、强化卫生计生事业发展规划对接、构建卫生计生综合监督协调机制、加快区域卫生健康信息一体化建设、加强人才培养和科研合作、加强基层卫生合作、带动区域内健康服务业发展、提升示范点地区的合作水平、推动首都优质医疗资源由北京密集区域向外围低密度区域转移等10个方面加强合作。

此外，与会的5家医院签署了合作协议，10所高校签署了健康医疗大数据协同创新合作协议。

本次峰会由山东、北京、天津、河北、辽宁五省市卫生计生委共同举办，主要内容是总结交流京津冀鲁辽卫生健康协同发展新成效，研讨新时代五地协同发展策略，为建设健康中国注入新动力。（闫祥岭）

(责编：马晓慧、许晓华)


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