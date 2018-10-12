四川成都市高新区：周果

周果，男，汉，本科，党员，1982年4月

工作单位：成都市高新区琪安中西医诊所，从事医生工作10年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2004——2009 泸州医学院中西医结合专业。

2009——2015 成都高新好医生第一医院，升至副院长兼门诊主任。

2015至今 成都高新琪安中西医诊所，兼坐诊专家。

周果医生，毕业于泸州医学院中西医结合专业。完成学业后在成都高新好医生第一医院工作，后升至副院长兼门诊主任。在工作期间，周医生不光在治病方面不断提升，深受患者欢迎。患者们口口相传，周医生在当地很有名气；同时周医生在研究方面也有所建树，有很多中医药实用技术的专利，如“一种用于穴位贴敷治疗的透皮贴剂及其制备方法”“一种用穴位注射治疗咳嗽的方法”“高压喷雾技术用于扁桃体发炎的治疗”等。多篇论文被收录在《全国中医外治发展论坛暨全国第六次中医外治学术年会与技术展示论文集》。

周果医生在医院工作期间，主要以中医适宜技术为主，通过大量的医学论证及临床实践。2013年，改良出了风靡全国基层医疗市场的“中医适宜技术—中药直肠给药”方法，广受基层医生好评，在2013年-2015年中，受邀到全国开讲座，推广“中医适宜技术—中药直肠给药”。

周医生说：很多中医适宜技术其实很适合基层实用，也能快速解决患者的问题，只是近年来西医思维主导，很多传承多年的很有效的中医适宜技术不能得到广泛运用，其实是中医的失职，我的目标就是发掘更多有效的中医适宜技术，运用到基层医疗，发扬民族医药，为我国中医药做出自己的贡献，关于中西医的看法，不过于吹捧中医技术，也不要去打击西医，二者取其长，主要目的是用最有效的方法，最经济的价格为患者治疗。让基层患者收益。