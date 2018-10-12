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第二届“药品安全合作联席会议”在京举行

2018年10月12日19:55 来源：人民网-人民健康网

为加快建成药品安全现代治理体系，鼓励创新发展，全面提升质量，保障人民群众用药安全，药品安全合作联盟于2018年10月13日召开了“药品安全合作联席会议”。

“药品安全合作联席会议”是药品安全合作联盟携手成员单位和有关政府组织面向医药产业链召开的药品安全年度盛会。会议以“联合共守，发展共赢”为宗旨，聚焦药品安全趋势、药品监管实践、产业技术进步和药品安全风险认知。

药品安全涉及千家万户人的健康。药品安全风险主体也呈现多样化趋势，即风险的承担主体除了患者外，还有药品生产者、经营者、医生和药师，甚至还可能包含政府部门等。会议围绕健康安全和人身安全，就不断强化药品安全风险意识，不断更新药品安全监管理念，不断探索产业链药品安全核心问题，营造一个与时俱进的、合作联动的、可信可靠的药品安全治理体系等议题进行了有深度和影响力的主题演讲。

(责编：许心怡、崔元苑)


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