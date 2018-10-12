开创甘肃大健康产业新局面 康美药业助力2018药博会

2018中国(甘肃)中医药产业博览会开幕

10月11日，以“传承创新、合作共赢”为主题，2018中国（甘肃）中医药产业博览会（以下简称“药博会”）开幕式暨甘肃建设国家中医药产业发展综合试验区论坛在甘肃陇西举行。康美药业再次承办本届药博会，全新投建药博会永久会址——“丝绸之路”中国·甘肃中医药博览园，为药博会的顺利举行提供了全方位、细致的服务，助力甘肃陇西打造“永不落幕的药博会”和西北药都新名片。

康美药业董事长、总裁马兴田作主题演讲

康美药业董事长、总裁马兴田表示，中医药是中华文明的杰出代表，已经传播到200多个国家和地区，成为共建“一带一路”的靓丽名片和重要载体。甘肃是“一带一路”的“黄金段”，尤其今年甘肃药博会是国家级博览会，旨在打造永不落幕的药博会。甘肃和康美药业一直在探索中医药产业转型升级，双方通力合作，大力实施中药材种植产业精准扶贫，通过打造康美甘肃西部中药城、中国甘肃中医药博览园等一二三产业项目，促进甘肃大健康产业加速集群。康美药业还将在兰州、定西率先落地康美智慧药房、智慧药柜等“互联网+医疗健康”民生工程，为群众带来全方位的健康体验。

以“药”为媒 服务陇原筑梦想

甘肃省是国家“一带一路”建设的“黄金段”，对康美“智慧+”大健康产业战略布局有着重要意义。康美药业与甘肃省互动频繁，基本形成了中药材种植（精准扶贫）、种苗培育、中药生产、医药供应链延伸（智慧药房）、中药材大宗现货交易中心、中药城管理运营、公立医院投资管理、“健康小镇”等“智慧+”大健康产业布局体系，与兰州、定西、临夏等多个州市建立了良好的合作关系。

据了解，康美药业以中药饮片为核心，以“智慧药房+智慧药柜”为抓手，以“药葫芦”为服务平台。

康美甘肃西部中药城实景图

2011年，康美药业在甘肃陇西投建康美甘肃西部中药城，计划建设50万吨现代中药材仓储物流及交易中心。一期工程已于2017年9月26日建成投入使用，将助力西部地区大健康产业加速集聚。

2018年4月24日，康美药业与甘肃省人民政府签订了全方位战略合作协议，双方在中药材规范化种植、中医药（陇药）产业园、医院合作、智慧药房、现代医药物流延伸服务等领域开展全面合作，并确定中国·甘肃中医药博览园为药博会永久会址。

2018年9月，中国·甘肃中医药博览园正式投入使用。

“丝绸之路”中国·甘肃中医药博览园全景图

甘肃省是中药材资源大省，也是国家重要的中药原料生产供应保障基地和国家中医药产业发展综合试验区。“康美药业依托自身优势资源，运用现代科技和中药传统研究方法开展多领域、跨学科联合攻关，并加快产品、技术和服务转化，积极推动甘肃大健康产业高质量发展。”康美药业相关负责人表示。

据介绍，康美药业发挥了重要的带动示范效应，聚集了中医药全产业链的资源，助力陇西县由“千年药乡”向“西北药都”迈进，以医带药、以药促医、医药共举，使中医药产业成为支撑县域经济发展的首位产业。

另外，由康美药业控股股东康美集团，投资60亿元打造康美甘肃陇西健康小镇于10月11日正式启动，将依托陇西中医药优势产业基础，联合其控股上市公司康美药业发挥中医药全产业链与“智慧+”大健康产业平台优势，建设一个以智慧健康服务为核心，集医疗康养、中医药文化交流、健康金融、会展商务等功能于一体的围绕人的全生命周期提供全方位的医疗健康服务的西北全生命健康城。

康美甘肃陇西健康小镇设计概念图

公开资料显示，康美集团已规划云南、湖北、安徽、湖南、贵州、广东、甘肃、吉林、内蒙古等多个地区，结合地方资源，借助康美集团深厚技术积累，发力基础产业，搭建中药种植产业战略高地；深耕康养市场，助力地方做长、做大、做强中医药延伸产业链；战略布局上下游产业，打造健康中国“健康小镇样板”。项目接连在华南、华东、华北、东北、西北、西南落地，逐步形成点面结合、纵横交错的大健康产业布局。

与民生相连 幸福路上显身手

今年，甘肃省人民政府办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》，明确“完善‘互联网+’药品供应保障服务，开展‘智慧药房’配送服务试点。”

目前，康美智慧药房已逐步落地兰州、定西等重点城市。据了解，“智慧药房”模式由康美药业率先打造，并上升为行业标准，成为国家重点推广的民生工程，国务院办公厅、国家卫健委与国家中医药管理局先后发文，明确“鼓励有条件的医疗机构推进‘智慧药房’建设，实现处方系统与药房配方系统无缝对接。”除甘肃外，广东、山东、天津等地也陆续出台相关举措，“推广智慧药房，为患者提供‘一站式’药事服务。”

在此基础上，康美药业用好先发效应，全新推出“智慧药房、智慧药柜及药葫芦”三大核心产品构成的“智慧+”大健康平台，形成了一个三位一体的覆盖医药全产业链的服务体系，实现了“让信息多跑路，让群众少跑腿”。

康美药业主动服务和融入国家“扶贫攻坚”战略，全力以赴为脱贫攻坚提供全方位支持，采取“企业+合作社+农户+基层党组织”的产业扶贫模式，承担临洮、和政等贫困县的精准扶贫工作，计划到2019年在和政县实现中药材标准化种植5000亩，打造和政县规范化中药材种植基地，带动当地百姓种植20000亩，发展总种植面积25000亩，帮扶贫困户5000户，约20000人。

据了解，康美药业在甘肃省和政县实施“银和康”千亩中药材产业扶贫项目、在临洮县实施“千亩杏林”产业精准扶贫项目，选用当地适合种植的中药材，开展中药材种植工作，建立中药材种植示范基地，同时发挥示范带头作用，带动当地已存的小规模中药材种植户的发展。种植过程中，聘请种植专家对当地农户进行种植指导，传授中药材种植技术，田间管理技术及日常操作规范。

曾经黄沙覆盖和政县，黄沙褪去后的荒地披上绿色新装满是生机和希望，黄芪、党参、当归、款冬花、黄芩等中药材长势喜人，即将迎来大丰收。中药材种植示范基地有效帮助贫困户提高经济收入和实现精准脱贫，真正体现产业扶贫从“输血扶贫”转向“造血扶贫”，通过激发贫困地区的内生动力实现“绿水青山”与“金山银山”的融合并进。

近年来，康美药业推动“智慧+”大健康产业平台逐步落地兰州、定西、临夏等多个城市，承担多个国家级中药材产业精准扶贫项目。在兰州、定西等重点城市推广智慧药房、智慧药柜，全面打造康美西部中药城、中医药（陇药）产业园、中国·甘肃中医药博览园等一二三产业项目，助力打造永不落幕的药博会和西北药都新名片。

对康美而言，打造永不落幕的药博会，在甘肃大力实施中药材种植产业精准扶贫和推广智慧药房、智慧药柜等民生工程，将是继贵州、云南之后在全国起到又一个良好的示范带动效应，助推甘肃大健康产业发展、支持陇药做大做强，不断增强老百姓的获得感、幸福感。