康美甘肃陇西健康小镇正式启动 助力打造西北药都新名片

康美甘肃陇西健康小镇启动仪式

10月11日，由康美集团拟投资60亿元打造的康美甘肃陇西健康小镇在甘肃省陇西县正式启动。项目建成后，将进一步聚集甘肃中医药大健康产业资源，与甘肃中医药博览会形成联动，促进甘肃大健康产业加快向高质量转变，掀开“健康甘肃”的新篇章，助力陇西打造西北药都新名片。

加快向高质量转变 全面助推陇西建设西北药都

据悉，康美甘肃陇西健康小镇位于甘肃省定西市陇西县的东南部，规划总用地面积约2067亩，总建筑面积超120万平方米，涵盖丝绸之路中国甘肃中医药博览园，渭河中医药文化景观带以及智慧医疗、中医药文化体验、国家中医药交易、智慧康养等四大产业板块，将成为“一带一路”国际健康产业发展示范项目和西北地区大健康产业发展示范区。

康美集团董事长马兴田致辞

康美集团董事长马兴田表示，康美甘肃陇西健康小镇项目计划总投资60亿，总建筑面积约120万平方，将打造成为集医疗康养、中医药文化交流、健康金融、会展商务等于一体，提供全方位医疗健康服务的西北全生命健康小镇，建成后将大力推动当地医、养和文旅等产业的深度融合，成为西北大健康产业集群发展示范基地，并将借助“一带一路”，建立国际体检中心，聚集更多国际高端人群，推动甘肃中医中药更好的走出去，同时为甘肃建设国家中医药产业发展综合试验区提供有力支撑。

康美甘肃陇西健康小镇正式启动

据了解，陇西中药材资源丰富，黄芪、党参、当归等道地药材的栽培已有上千年的历史，素有“千年药乡”和“西北药都”之美称，是全国第二大药材市场，每年可集散各类中药材600多个品种，年交易量100万吨，交易额达200多亿元。

近年来，甘肃省高度重视大健康产业发展，前后出台《关于全面推进甘肃省卫生与健康事业发展的意见》《“健康甘肃2030”规划》《深入开展大健康产业行动计划实施方案》《甘肃省“十三五”中医药发展规划》等重磅文件，并明确“把健康产业培育成引领和支撑全省经济社会发展的支柱产业。”强调统筹中医药发展各领域、各环节，促进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化、对外交流合作全面发展，促进中医药与旅游、养老等健康相关产业协同发展。

“依托陇西‘千年药乡’中医药优势产业基础，结合康美集团旗下上市公司康美药业中医药全产业链优势，康美甘肃陇西健康小镇将打造成一个以智慧健康服务为核心，围绕全年龄段,全生命周期，提供全方位的医疗健康服务的西北全生命周期健康小镇。”康美集团副总裁张小权介绍说，围绕“丝绸之路”中国·甘肃中医药博览园，配套建设渭河中医药文化景观带，规划设计智慧医疗、中医药文化体验、国家中医药交易和智慧康养等四大板块。

启动仪式现场

张小权进一步介绍说，康美甘肃陇西健康小镇将以具有强大国际影响力的甘肃中医药博览产业带动，构建健康医疗、中医药交易、健康旅游、健康膳食等四大主导健康产业，形成健康服务体系，延伸发展健康养生养老产业，提升健康文化影响力，促进健康产业发展。

主动服务国家战略 构建候鸟式健康小镇新格局

康美集团主动响应并融入国家重大发展战略，紧紧围绕“健康丝绸之路”，借助旗下上市公司康美药业“智慧+”大健康产业平台优势，对标广东“四个走在全国前列”要求，先后与广东、吉林、内蒙古、甘肃、安徽、江西、湖北、湖南、贵州、云南等多地签订合作协议。

今年以来，依托康美药业丰富的实践经验和产业资源，多个合作项目得到了快速落地：1月14日，康美通城健康城正式启动；5月9日，康美在滇首个“健康小镇”项目落户丽江； 6月19日，由康美集团联合旗下康美药业计划投资约300亿元的国家级大健康产业示范区重点项目康美昆明健康城正式启动。10月11日，康美甘肃陇西健康小镇也正式宣告启动，这意味着康美已经成功打造候鸟式医养闭环新业态，逐步在全国范围形成覆盖广泛、辐射深远的产业新布局。

康美集团在全国各地探索发展大健康产业的新经验、新模式，集聚大健康产业资源，不断促进产业向高质量发展转变。康美通城健康城、康美丽江健康小镇、康美昆明健康城连接落地启动，康美甘肃陇西健康小镇的背后，能够看出康美服务国家战略发展的决心和行动力。

康美集团旗下康美药业始终坚持中医药文化传承和创新发展，以中药饮片为核心，全面构建起融合一、二、三产业的“大健康+大平台+大数据+大服务”体系，打造了中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业平台。康美药业在打造“智慧药房”模式基础上，推出“智慧药房、智慧药柜及药葫芦”三大核心产品构成的“智慧+”大健康平台，形成了一个三位一体的覆盖医药全产业链的服务体系，实现了“让信息多跑路，让群众少跑腿”。

依托康美药业“智慧+”大健康产业平台的丰富资源，康美集团打造以健康体检、康复和高端定制式康养为核心，融健康旅游、健康文化、国际医疗等功能于一体的候鸟式医养闭环“健康小镇”，在全国布局“健康小镇+健康城+颐养社区”产业体系，实现大健康产业整合与聚集，带动大健康产业实现高质量发展。

据介绍，康美集团打造以健康产业为核心，以全龄人口健康为客群，以康美健康”智慧＋“服务体系为手段，打造覆盖全年龄层、全维度、全区域的、全生命周期的产业消费闭环。

目前，康美集团已规划云南、湖北、安徽、湖南、贵州、广东、甘肃、吉林、内蒙古等多个地区，结合地方资源，借助康美集团深厚技术积累，发力基础产业，搭建中药种植产业战略高地；深耕康养市场，助力地方做长、做大、做强中医药延伸产业链；战略布局上下游产业，打造健康中国“健康小镇样板”。项目接连在华南、华东、华北、东北、西北、西南落地，逐步形成点面结合、纵横交错的大健康产业布局。